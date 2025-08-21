Путін висунув Україні нові умови щодо Донбасу та нейтралітету на саміті з Трампом, — Reuters

Володимир Путін під час саміту з Дональдом Трампом в Алясці висунув Україні нові вимоги щодо Донбасу, нейтралітету та відмови від вступу до НАТО. Москва пропонує компроміс, але Київ та Захід залишаються скептичними щодо умов, які фактично обмежують суверенітет України.

За інформацією видання Reuters, три джерела, знайомі з позицією Кремля, повідомили, що російський президент у ході закритої майже тригодинної зустрічі з Трампом обговорював можливий компроміс щодо України. Зокрема, Путін пропонує Києву відмовитися від контролю над частинами Донбасу, зберегти нейтралітет, не розширювати зв’язки з НАТО та не допускати розгортання західних військ на території країни.

Російські джерела уточнюють, що Москва готова зупинити нинішні лінії фронту в Запоріжжі та Херсоні, а також передати під контроль України невеликі території в Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях. За даними США та відкритих джерел, Росія наразі контролює близько 88% Донбасу та 73% Запоріжжя і Херсона.

Київ категорично відкидає умови Москви, вважаючи їх рівносильними капітуляції. Президент Володимир Зеленський підкреслив, що Донбас є важливим оборонним регіоном, і Україна не може вивести звідти війська. Також вступ до НАТО залишається стратегічною метою, закріпленою в конституції країни.

Політологи та аналітики, зокрема Семюел Чарап з RAND, вказують, що пропозиції Путіна є неприйнятними для Києва і можуть слугувати радше демонстрацією готовності до переговорів, ніж реальною мирною ініціативою.

Також видання пише, що Трамп заявив, що прагне покласти край війні та запам’ятатися як "президент-миротворець", зазначивши, що Путін нібито зацікавлений у завершенні конфлікту. Водночас лідери Великої Британії, Франції та Німеччини висловлюють сумнів у щирості російської сторони.

За словами джерел, якщо Росія та Україна домовляться, можливе укладення тристоронньої угоди за участю США або повторення Стамбульських домовленостей 2022 року про нейтралітет України за гарантій безпеки від п’яти постійних членів Ради Безпеки ООН.

Нагадаємо, що раніше Reuters, посилаючись на джерела, ознайомлені з позицією Москви, писали, що Росія готова віддати частину окупованих українських територій, але вимагає від Києва значних поступок, серед яких — відмова від вступу до НАТО, офіційний статус російської мови та визнання контролю Кремля над Кримом.

Ба більше, Володимир Путін висунув пропозицію взяти повний контроль над Донбасом і заморозити лінію фронту в інших регіонах в обмін на припинення війни проти України. За даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп висловив підтримку такій домовленості.

Пізніше, під час ефіру на каналі Fox News Трамп заявив, що вступ України до НАТО та повернення Криму неможливі, а американські війська на території країни не будуть за його каденції.