Відмова від НАТО і контроль над Кримом: Путін оголосив ключові умови припинення війни в Україні

Росія готова віддати частину окупованих українських територій, але вимагає від Києва значних поступок, серед яких — відмова від вступу до НАТО, офіційний статус російської мови та визнання контролю Кремля над Кримом.

Як зазначає Reuters, посилаючись на джерела, ознайомлені з позицією Москви, мирні пропозиції обговорювалися під час зустрічі президентів Росії Володимира Путіна та США Дональда Трампа на авіабазі в Алясці. Так, РФ пропонувала обмін територіями та погодилася відмовитися від невеликих ділянок на півночі Сумщини та Харківщини, але вимагала, щоб Київ поступився великими територіями на сході країни.

Загалом, остаточний характер цих пропозицій лишається неясним. Джерела видання пояснюють, що наразі невідомо, чи йдеться про початковий маневр Кремля для торгу, чи про остаточну пропозицію, що не підлягає перегляду.

Основні умови, які висунула Росія, за даними Reuters:

Україна має повністю вивести війська з Донецької та Луганської областей;

в обмін Росія погоджується "заморозити" лінію фронту на півдні — у Херсонській та Запорізькій областях;

Кремль готовий повернути лише невеликі ділянки земель у Сумській та Харківській областях (близько 440 км²);

формальне визнання суверенітету Криму за Росією;

часткове скасування обмежень проти Москви з боку США та Європи;

Україні забороняється вступ до НАТО;

можливе створення альтернативних механізмів захисту за моделлю "статті 5" НАТО, але поза межами самого альянсу;

офіційний статус російської мови в окремих регіонах або на всій території України, а також свобода діяльності Російської православної церкви.

Видання підкреслює, що ці вимоги суперечать ключовим принципам України. Зокрема, Київ неодноразово заявляв, що не погодиться на жодні територіальні поступки, адже утримання Донецької області має стратегічне значення для оборони країни.

Крім того, українська влада й союзники в Європі відкидають можливість визнання російського контролю над Кримом і наполягають на збереженні санкцій проти Москви. Участь України в НАТО також закріплена в Конституції як стратегічна мета держави.

До цього, за даними журналіста Axios Барака Равіда, Дональд Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським та лідерами НАТО заявив, що швидка мирна угода є кращим варіантом, ніж припинення вогню. При цьому він послався на позицію президента РФ, який нібито віддає перевагу всеосяжній домовленості про завершення війни.

Зауважимо, що президент США Дональд Трамп повідомив під час обговорення з українським лідером Володимиром Зеленським та керівниками європейських держав, що планує організувати тристоронні переговори між Україною та Росією 22 серпня. Водночас він визнав, що через умови, висунуті Кремлем, істотних результатів очікувати не слід.

Згодом зустріч президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним викликала занепокоєння у європейських лідерів щодо того, що Володимир Зеленський не отримає такого ж ставлення. Щоб уникнути конфлікту в Білому домі та посилити позиції Києва, вони планують відправити до Вашингтона своїх представників.