Отказ от НАТО и контроль над Крымом: Путин объявил ключевые условия прекращения войны в Украине

Россия готова отдать часть оккупированных украинских территорий, но требует от Киева значительных уступок, среди которых — отказ от вступления в НАТО, официальный статус русского языка и признание контроля Кремля над Крымом.

Как отмечает Reuters, ссылаясь на источники, знакомые с позицией Москвы, мирные предложения обсуждались во время встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа на авиабазе в Аляске. Так, РФ предлагала обмен территориями и согласилась отказаться от небольших участков на севере Сумщины и Харьковщины, но требовала, чтобы Киев уступил большие территории на востоке страны.

В общем, окончательный характер этих предложений остается неясным. Источники издания объясняют, что пока неизвестно, идет ли речь о начальном маневре Кремля для торга, или об окончательном предложении, которое не подлежит пересмотру.

Основные условия, которые выдвинула Россия, по данным Reuters:

Украина должна полностью вывести войска из Донецкой и Луганской областей;

в обмен Россия соглашается "заморозить" линию фронта на юге — в Херсонской и Запорожской областях;

Кремль готов вернуть лишь небольшие участки земель в Сумской и Харьковской областях (около 440 км²);

формальное признание суверенитета Крыма за Россией;

частичная отмена ограничений против Москвы со стороны США и Европы;

Украине запрещается вступление в НАТО;

возможно создание альтернативных механизмов защиты по модели "статьи 5" НАТО, но за пределами самого альянса;

официальный статус русского языка в отдельных регионах или на всей территории Украины, а также свобода деятельности Русской православной церкви.

Издание подчеркивает, что эти требования противоречат ключевым принципам Украины. В частности, Киев неоднократно заявлял, что не согласится ни на какие территориальные уступки, ведь удержание Донецкой области имеет стратегическое значение для обороны страны.

Кроме того, украинские власти и союзники в Европе отвергают возможность признания российского контроля над Крымом и настаивают на сохранении санкций против Москвы. Участие Украины в НАТО также закреплено в Конституции как стратегическая цель государства.

До этого, по данным журналиста Axios Барака Равида, Дональд Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским и лидерами НАТО заявил, что быстрое мирное соглашение является лучшим вариантом, чем прекращение огня. При этом он сослался на позицию президента РФ, который якобы предпочитает всеобъемлющую договоренность о завершении войны.

Заметим, что президент США Дональд Трамп сообщил во время обсуждения с украинским лидером Владимиром Зеленским и руководителями европейских государств, что планирует организовать трехсторонние переговоры между Украиной и Россией 22 августа. В то же время он признал, что из-за условий, выдвинутых Кремлем, существенных результатов ожидать не следует.

Впоследствии встреча президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным вызвала беспокойство у европейских лидеров относительно того, что Владимир Зеленский не получит такого же отношения. Чтобы избежать конфликта в Белом доме и усилить позиции Киева, они планируют отправить в Вашингтон своих представителей.