Российский лидер Владимир Путин не хочет прекращения огня в Украине, как предварительного условия мирного договора.

Президент РФ предпочитает это всеобъемлющее соглашение о прекращении войны, сообщил Владимиру Зеленскому и лидерам стран НАТО во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп, информирует в сети Х журналист Axios Барак Равид.

"Я думаю, что быстрое мирное соглашение лучше, чем прекращение огня", — передает представитель СМИ со ссылкой на источник слова Дональда Трампа во время телефонного разговора с президентом Украины и европейскими политиками.

Отметим, что президенты Украины и США провели сегодня "длительный и содержательный разговор". Сначала Зеленский и Трамп беседовали "один на один", а затем к ним подключились европейские лидеры. В общей сложности говорили более полутора часов и примерно час — с Трампом.

"Важно, что сила Америки оказывает влияние на развитие ситуации. Мы поддерживаем предложение Трампа по трехсторонней встрече "Украина – Америка – Россия", — отметил Зеленский.

Все детали после завершения убийств и по окончанию войны Зеленский собирается обсудить с Трампом в Вашингтоне уже в понедельник, 18 августа.

По итогам саммита на Аляске, как отмечают журналисты, существует предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе до трехсторонней встречи лидеров США, России и Украины.

Перед встречей на Аляске советник Кремля по внешней политике Дмитрий Суслов рассказал итальянской газете Corriere della Sera, что мирная сделка по Украине может включать вывод украинских войск с Донбасса. Россия в обмен отведет армию из Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей, однако в Херсонской и Запорожской областях линия фронта сохранится.