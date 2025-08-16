Путін не хоче припинення вогню: стали відомі умови глави Кремля

Російський лідер Володимир Путін не хоче припинення вогню в Україні, як попередньої умови мирного договору.

Президент РФ віддає перевагу всеосяжній угоді про припинення війни, повідомив Володимиру Зеленському та лідерам країн НАТО під час телефонної розмови президент США Дональд Трамп, інформує в мережі Х журналіст Axios Барак Равід.

"Я думаю, що швидка мирна угода є кращою, ніж припинення вогню", — передає представник ЗМІ з посиланням на джерело слова Дональда Трампа під час телефонної розмови з президентом України та європейськими політиками.

Зазначимо, що президенти України та США провели сьогодні "тривалу та змістовну розмову". Спочатку Зеленський і Трамп розмовляли "віч-на-віч", а потім до них підключилися європейські лідери. Загалом говорили понад півтори години і приблизно годину — з Трампом.

"Важливо, що сила Америки впливає на розвиток ситуації. Ми підтримуємо пропозицію Трампа щодо тристоронньої зустрічі "Україна — Америка — Росія", — зазначив Зеленський.

Усі деталі після завершення вбивств і після закінчення війни Зеленський збирається обговорити з Трампом у Вашингтоні вже в понеділок, 18 серпня.

За підсумками саміту на Алясці, як зазначають журналісти, існує попередня угода про припинення вогню в повітрі до тристоронньої зустрічі лідерів США, Росії та України.

Перед зустріччю на Алясці радник Кремля із зовнішньої політики Дмитро Суслов розповів італійській газеті Corriere della Sera, що мирна угода щодо України може передбачати виведення українських військ із Донбасу. Росія в обмін відведе армію із Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей, проте в Херсонській і Запорізькій областях лінія фронту збережеться.