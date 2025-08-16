"Сила Америки влияет": Зеленский рассказал о планах встретиться с Трампом 18 августа

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом заявил о готовности работать максимально продуктивно ради достижения мира.

Related video

Президенты двух стран провели "длительный и содержательный разговор", сообщил глава государства в Telegram.

Сначала Зеленский и Трамп беседовали "один на один", а затем к ним подключились европейские лидеры. В общей сложности говорили более полутора часов и примерно час — с Трампом.

Украина подтвердила со своей стороны готовность работать максимально продуктивно ради мира. Трамп проинформировал Зеленского о содержании разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

"Важно, что сила Америки оказывает влияние на развитие ситуации. Мы поддерживаем предложение Трампа по трехсторонней встрече "Украина – Америка – Россия", — отметил Зеленский.

Все детали после завершения убийств и по окончанию войны Зеленский собирается обсудить с Трампом в Вашингтоне уже в понедельник, 18 августа.

Украинская подчеркивает главный пункт — ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров и трехсторонний формат подходит для этого. Также важно привлечь к обсуждениям европейцев.

"Обсудили позитивные сигналы от американской стороны по поводу участия в обеспечении безопасности Украины. Продолжаем координировать наши позиции со всеми партнерами", — заключил президент Украины.

Напомним, британское издание The Economist писало о возможности заключения соглашения о прекращении огня в воздухе до трехсторонней встречи президентов США, РФ и Украины.

Фокус собрал главные моменты встречи президентов США и РФ на Аляске. Несмотря на "продуктивные" разговоры, мирная сделка по Украине не доcтигнута.