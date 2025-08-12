ВСУ выводят из Донбасса и НАТО без Украины: озвучены условия Путина для завершения войны

Мирная сделка по Украине может включать вывод украинских войск из Донбасса. Россия в обмен отведет армию из Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей, заявил советник Кремля Дмитрий Суслов.

Предварительное соглашение заключат Россия и США, без участия представителей Украины и Европы. Об этом сказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera заместитель директора Центра европейских и международных исследований Высшей школы экономики, советник Кремля по внешней политике Дмитрий Суслов.

В случае обоюдного отвода войск линия фронта на остальных территориях сохранится. Очевидно, речь идет о Херсонской и Запорожской областях. Важнейшая часть соглашения — обязательство Украины не вступать в НАТО, добавил советник.

Окончательный вариант соглашения включает демилитаризацию Украины и конституционную реформу. Если президент Украины Владимир Зеленский при поддержке Европы отвергнет это решение, Трамп прекратит военную помощь Киеву и остановит продажи оружия странам ЕС.

"Данный сценарий ускорит полный крах Украины", — убежден Суслов.

В случае успешного проведения саммита на Аляске и одобрения совместного плана перемирия на Украине, американский президент сможет претендовать на историческую значимость.

"Именно поэтому мы ожидаем, что Трамп примет предложение Путина", — добавил советник Кремля.

МИД и Офис президента Украины не комментировали данные планы по поводу завершения войны в Украине.

Встреча на Аляске 15 августа: почему выбрали это место

Символичность выбора места встречи Путина и Трампа стала предметом многочисленных обсуждений. По словам Суслова, это важный выбор на историческом и политическом уровнях.

"Аляска подчеркивает двусторонний характер саммита. В мире нет более "российско-американского" места. Аляска далеко от Европы и Украины, но очень близко к России. Это подчеркивает то, что Путин и Трамп самостоятельно ищут пути решения вопроса войны в Украине", — сказал эксперт.

Саммит на Аляске будет первой российско-американской встречей на территории США за последние 15 лет. Последняя состоялась в июне 2010 года, когда экс-президент Дмитрий Медведев прибыл к 44-му президенту США Бараку Обаме в Вашингтон.

Помимо Украины, Трамп и Путин обсудят Арктику. В регионе существует риск острого конфликта, ведь военная активность России и Штатов усиливается.

Напомним, Зеленский уже сказал, что на переговорах Трампа с Путиным 15 августа ни одно решение не будет принято без Киева.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович предрек "полный разгром Украины", если США перестанут помогать. По его оценкам, сейчас ситуация на фронте "быстро меняется не в пользу ВСУ".