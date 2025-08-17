"Чтобы предотвратить конфликт в Белом доме": европейские лидеры поедут с Зеленским на встречу с Трампом, — Politico

Встреча президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным вызвала беспокойство у европейских лидеров в том, что лидер Украины Владимир Зеленский не получит подобного отношения. В попытке избежать конфликта в Белом доме Европа готовится отправить с Зеленским своих представителей, а также для усиления позиции Киева.

Related video

Европейские лидеры считают, что на "решающем" этапе дипломатии, направленном на решение вопроса российско-украинской войны, нельзя допустить конфликта в Овальном кабинете. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

"Объятия президента Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным в пятницу вызвали беспокойство европейских лидеров, что президент Украины Владимир Зеленский не получит такого же дружеского отношения. И они принимают меры для усиления шансов Киева", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что 16 августа издание Axios сообщило, что Зеленский, Путин и Трамп встретятся уже в августе. Дональд Трамп анонсировал проведение трехсторонней встречи уже 22 августа.

Кто из Европы поедет с Зеленским к Трампу

Точно неизвестно на момент публикации, кто из европейских лидеров полетит с Зеленским на встречу в США в понедельник. Однако источники, знакомые с этим вопросом, сообщили изданию, что Европа может отправить "одного из любимых собеседников" Трампа — президента Финляндии Александра Стубба.

"Идея заключается в том, что Стубб может помочь предотвратить любые вспышки конфликта между Трампом и Зеленским и убедить президента США привлечь Европу к любым дальнейшим переговорам", — отмечают в Politico.

Как Европа, так и Украина считают, что понедельничная встреча Зеленского с Трампом станет ключевым моментом в том, чтобы американский лидер не согласился на условия Путина. В частности речь идет о том, что Кремль хочет передачи украинских территорий под контроль России.

Также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте может сопровождать Зеленского во время встречи с Трампом в понедельник, сообщил источник, осведомленный в этом вопросе.

Зато президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в воскресенье проведут телеконференцию "Коалиции желающих". Об этом сообщил европейский чиновник.

Напомним, что Трамп после встречи с Путиным заявил, что не во всех вопросах они с Путиным пришли к согласию, но "сделали определенные шаги".

Также 16 августа Путин выступил после саммита на Аляске, заявив, что Россия хочет все выяснить "мирным путем".