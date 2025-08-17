"Щоб запобігти конфлікту у Білому домі": європейські лідери поїдуть з Зеленським на зустріч з Трампом, — Politico

Зустріч президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним викликала занепокоєння у європейських лідерів у тому, що лідер України Володимир Зеленський не отримає подібного ставлення. У спробі уникнути конфлікту у Білому домі Європа готується відправити з Зеленським своїх представників, а також задля посилення позиції Києва.

Related video

Європейські лідери вважають, що на "вирішальному" етапі дипломатії, спрямованому на розв'язання питання російсько-української війни, не можна допустити конфлікту в Овальному кабінеті. Про це повідомило видання Politico з посиланням на джерела.

"Обійми президента Дональда Трампа з російським президентом Володимиром Путіним у п'ятницю викликали занепокоєння європейських лідерів, що президент України Володимир Зеленський не отримає такого ж дружнього ставлення. І вони вживають заходів для посилення шансів Києва", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що 16 серпня видання Axios повідомило, що Зеленський, Путін та Трамп зустрінуться вже у серпні. Дональд Трамп анонсував проведення тристоронньої зустрічі вже 22 серпня.

Хто з Європи поїде з Зеленським до Трампа

Достеменно невідомо на момент публікації, хто з європейських лідерів полетить з Зеленським на зустріч у США у понеділок. Однак джерела, обізнані з цим питанням, повідомили виданню, що Європа може відправити "одного з улюблених співрозмовників" Трампа — президента Фінляндії Александра Стубба.

"Ідея полягає в тому, що Стубб може допомогти запобігти будь-яким спалахам конфлікту між Трампом і Зеленським і переконати президента США залучити Європу до будь-яких подальших переговорів", — зазначають у Politico.

Як Європа, так і Україна вважають, що понеділкова зустріч Зеленського з Трампом стане ключовим моментом у тому, щоб американський лідер не погодився на умови Путіна. Зокрема йдеться про те, що Кремль хоче передання українських територій під контроль Росії.

Також генеральний секретар НАТО Марк Рютте може супроводжувати Зеленського під час зустрічі з Трампом у понеділок, повідомило джерело, обізнане у цьому питанні.

Натомість президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у неділю проведуть телеконференцію "Коаліції охочих". Про це повідомив європейський чиновник.

Нагадаємо, що Трамп після зустрічі з Путіним заявив, що не у всіх питаннях вони з Путіним дійшли згоди, але "зробили певні кроки".

Також 16 серпня Путін виступив після саміту на Алясці, заявивши, що Росія хоче все з'ясувати "мирним шляхом".