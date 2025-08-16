Заморожування війни в Україні: Путін хоче виведення ЗСУ з Донбасу в обмін на Запорізьку та Херсонську область

Президент США Дональд Трамп у телефонних розмовах із лідерами ЄС і президентом України Володимиром Зеленським повідомив, що Володимир Путін, як і раніше, вимагає повного виведення українських військ із Донецької та Луганської областей.

Глава Кремля готовий відмовитися від претензій на частину території Запорізької та Херсонської областей, які наразі перебувають під контролем України, якщо Київ погодиться поступитися всім Донбасом. Про це пише Bloomberg з посиланням на інформовані джерела.

Такий сценарій фактично передбачає заморожування лінії фронту, але при цьому закріплює за Росією повне панування над Донецькою та Луганською областями.

Як зазначає агентство, Дональд Трамп заявив, що може допомогти забезпечити Україні гарантії безпеки без формальної участі НАТО. За його словами, такий підхід влаштував би Москву і дозволив би наблизитися до мирної угоди.

Однак деякі європейські лідери висловили занепокоєння тим, що Трамп чинитиме тиск на Київ з метою територіальних поступок, щоб швидше продемонструвати дипломатичний успіх.

"Визнання" російської мови

Як повідомило видання The New York Times, крім територіальних вимог, російський лідер висунув ще одну ключову умову: визнання російської мови офіційною в Україні. Додатково Путін наполягає на гарантіях безпеки для російських православних церков. Зазначимо, що таку вимогу глава Кремля озвучував раніше.

"Гуманітарні питання — це російська мова, це незалежність і розвиток православної церкви, християнської церкви в Україні. Все це в сукупності має бути обговорено і має бути покладено в основу довгострокового, тривалого і, взагалі, без будь-яких обмежень, миру", — заявив Путін, перебуваючи на Валаамі 1 серпня.

Позиція Києва щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що не готовий до капітуляції Донецька і Луганська, які російські війська не змогли повністю захопити військовим шляхом. Він підкреслив, що Україна готова докладати максимум зусиль для досягнення миру, але не за рахунок відмови від власних територій.

"Ми не підемо з Донбасу — ми не можемо цього зробити. Усі забувають першу частину — наші території незаконно окуповані. Донбас для росіян — це плацдарм для майбутнього нового наступу. Якщо ми підемо з Донбасу зі своєї волі або на нас будуть тиснути — ми відкриємо третю війну", — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що його зустріч з російським колегою Володимиром Путіним пройшла добре. Обговоривши зустріч на Алясці з Володимиром Зеленським і європейськими лідерами, всі дійшли єдиної думки, що найкращий спосіб покласти край війні між РФ і Україною — це відразу укласти мирний договір, пропустивши угоду про припинення вогню.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем в інтерв'ю телеканалу Fox News заявив, що війна в Україні може закінчитися ще до Різдва, якщо відбудеться тристороння зустріч Дональда Трампа, Володимира Зеленського і Володимира Путіна. Тим часом Москва стверджує, що питання проведення тристоронньої зустрічі "ще не порушували".