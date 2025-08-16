"Кордони не повинні змінюватися силою": європейські політики відреагували на зустріч Трампа і Путіна

Україна повинна мати надійні гарантії безпеки для ефективного захисту свого суверенітету і територіальної цілісності.

Лідери привітали зусилля президента Трампа щодо припинення вбивств в Україні, припинення агресивної війни Росії та досягнення справедливого і міцного миру, йдеться у спільній заяві президента Франції Емманюеля Макрона, прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, президента Фінляндії Александра Стубба, прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, глави Євроради Антоніу Кошти та президента Єврокомісії фон Урсули фон дер Ляєн.

За задумом президента Трампа, наступним кроком мають стати подальші переговори за участю президента Зеленського, з яким він незабаром зустрінеться, наголошується в заяві, в якій також підкреслюється, що союзники також готові працювати з президентом Трампом і президентом Зеленським над проведенням тристороннього саміту за підтримки Європи.

"Ми чітко заявляємо, що Україна повинна мати надійні гарантії безпеки для ефективного захисту свого суверенітету і територіальної цілісності. Ми вітаємо заяву президента Трампа про готовність США надати гарантії безпеки. Коаліція добровольців готова відігравати активну роль. Збройні сили України та її співпраця з третіми країнами не повинні зазнавати жодних обмежень. Росія не може накласти вето на курс України на вступ до ЄС і НАТО", — наголошується в заяві.

Також у документі йдеться, що тільки Україна ухвалюватиме рішення на своїй території.

"Міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Ми продовжимо підтримувати Україну. Ми сповнені рішучості зробити більше для зміцнення України, щоб покласти край війні та досягти справедливого і міцного миру".

Політики запевнили, що вони готові продовжувати чинити тиск на Росію, поки в Україні тривають вбивства.

"Ми продовжимо посилювати санкції і розширювати економічні заходи, щоб чинити тиск на військову економіку Росії, доки не буде досягнуто справедливого і міцного миру. Україна може розраховувати на нашу непохитну солідарність у роботі над миром, який захищатиме життєво важливі інтереси безпеки України та Європи", — йдеться в заяві.

Слід зазначити, що європейські чиновники привітали дипломатичні зусилля президента США, однак, як пише Bloomberg, деякі з них стурбовані тим, що Трамп тепер чинитиме тиск на Зеленського, щоб той пішов на територіальні поступки і досяг угоди з Путіним.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що його зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним пройшла добре. Обговоривши саміт на Алясці з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, усі дійшли єдиної думки, що найкращий спосіб покласти край війні між Росією та Україною — це одразу укласти мирний договір, пропустивши угоду про припинення вогню.

Трамп також розповів, що сторони змогли досягти значного прогресу. При цьому питання врегулювання війни тепер залежить від Володимира Зеленського.