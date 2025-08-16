Ми вирішили, що слід завершувати війну, а не домовлятися про перемир'я, — Трамп

Зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці, як і нічна телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським та різними європейськими лідерами, включно з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, відбулися добре, вважає глава Білого дому.

Усі дійшли єдиної думки, що найкращий спосіб покласти край жахливій війні між Росією та Україною — це перейти до мирної угоди, яка покладе край війні, а не просто до угоди про припинення вогню, якої часто не виконують, написав у соцмережі Truth Social американський президент Дональд Трамп.

Він повідомив, що український лідер прибуде в Овальний кабінет у Вашингтоні в понеділок.

"Якщо все складеться вдало, ми призначимо зустріч із президентом Путіним", — анонсував глава Білого дому, додавши, що це потенційно врятує життя мільйонів людей.

Нагадаємо, Трамп розповів, що сторони змогли досягти значного прогресу. При цьому питання врегулювання війни тепер залежить від Володимира Зеленського.

Зазначимо, що президенти України та США провели сьогодні "тривалу та змістовну розмову". Спочатку Зеленський і Трамп розмовляли "віч-на-віч", а потім до них підключилися європейські лідери. Загалом говорили понад півтори години і приблизно годину — з Трампом.

"Важливо, що сила Америки впливає на розвиток ситуації. Ми підтримуємо пропозицію Трампа щодо тристоронньої зустрічі "Україна — Америка — Росія", — зазначив Зеленський.

Усі деталі після завершення вбивств і після закінчення війни Зеленський збирається обговорити з Трампом у Вашингтоні вже в понеділок, 18 серпня.

Також Фокус писав, що за підсумками зустрічі Трампа і Путіна жодних угод або домовленостей про припинення вогню підписано не було. При цьому публічні люди розцінюють переговори і їхній результат як успіх глави Кремля.