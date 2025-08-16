Мы решили, что следует завершить войну, а не договариваться о перемирии, — Трамп
Встреча с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, как и ночной телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и различными европейскими лидерами, включая Генерального секретаря НАТО Марка Рютте, прошли хорошо, считает глава Белого дома.
Все пришли к единому мнению, что лучший способ положить конец ужасающей войне между Россией и Украиной — это перейти к мирному соглашению, которое положит конец войне, а не просто к соглашению о прекращении огня, которое часто не выполняется, написал в соцсети Truth Social американский президент Дональд Трамп.
Он сообщил, что украинский лидер прибудет в Овальный кабинет в Вашингтоне в понедельник.
"Если все сложится удачно, мы назначим встречу с президентом Путиным", — анонсировал глава Белого дома, добавив, что это потенциально спасет жизни миллионов людей.Важно
Напомним, Трамп рассказал, что стороны смогли достичь значительного прогресса. При этом вопрос урегулирования войны теперь зависит от Владимира Зеленского.
Отметим, что президенты Украины и США провели сегодня "длительный и содержательный разговор". Сначала Зеленский и Трамп беседовали "один на один", а затем к ним подключились европейские лидеры. В общей сложности говорили более полутора часов и примерно час — с Трампом.
"Важно, что сила Америки оказывает влияние на развитие ситуации. Мы поддерживаем предложение Трампа по трехсторонней встрече "Украина – Америка – Россия", — отметил Зеленский.
Все детали после завершения убийств и по окончанию войны Зеленский собирается обсудить с Трампом в Вашингтоне уже в понедельник, 18 августа.
Также Фокус писал, что по итогам встречи Трампа и Путина никаких соглашений или договоренностей о прекращении огня подписано не было. При этом публичные люди расценивают переговоры и их результат как успех главы Кремля.