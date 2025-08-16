"Границы не должны меняться силой": европейские политики отреагировали на встречу Трампа и Путина

Украина должна иметь надежные гарантии безопасности для эффективной защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

Лидеры приветствовали усилия президента Трампа по прекращению убийств в Украине, прекращению агрессивной войны России и достижению справедливого и прочного мира, говорится в совместном заявлении президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджии Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Финляндии Александра Стубба, премьер-министра Польши Дональда Туска, главы Евросовета Антониу Кошты и президента Еврокомиссии фон Урсулы фон дер Ляйен.

По замыслу президента Трампа, следующим шагом должны стать дальнейшие переговоры с участием президента Зеленского, с которым он вскоре встретится, отмечается в заявлении, в котором также подчеркивается, что союзники также готовы работать с президентом Трампом и президентом Зеленским над проведением трехстороннего саммита при поддержке Европы.

"Мы четко заявляем, что Украина должна иметь надежные гарантии безопасности для эффективной защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Мы приветствуем заявление президента Трампа о готовности США предоставить гарантии безопасности. Коалиция добровольцев готова играть активную роль. Вооруженные силы Украины и ее сотрудничество с третьими странами не должны подвергаться никаким ограничениям. Россия не может наложить вето на курс Украины на вступление в ЕС и НАТО", — отмечается в заявлении.

Также в документе говорится, что только Украина будет принимать решения на своей территории.

"Международные границы не должны меняться силой. Мы продолжим поддерживать Украину. Мы полны решимости сделать больше для укрепления Украины, чтобы положить конец войне и достичь справедливого и прочного мира".

Политики заверили, что они готовы продолжать оказывать давление на Россию, пока в Украине продолжаются убийства.

"Мы продолжим ужесточать санкции и расширять экономические меры, чтобы оказывать давление на военную экономику России, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир. Украина может рассчитывать на нашу непоколебимую солидарность в работе над миром, который будет защищать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы", — говорится в заявлении.

Следует отметить, что европейские чиновники приветствовали дипломатические усилия президента США, однако, как пишет Bloomberg, некоторые из них обеспокоены тем, что Трамп теперь будет оказывать давление на Зеленского, чтобы тот пошел на территориальные уступки и достиг соглашения с Путиным.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла хорошо. Обсудив саммит на Аляске с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, все пришли к единому мнению, что лучший способ положить конец войне между Россией и Украиной — это сразу заключить мирный договор, пропустив соглашение о прекращении огня.

Трамп также рассказал, что стороны смогли достичь значительного прогресса. При этом вопрос урегулирования войны теперь зависит от Владимира Зеленского.