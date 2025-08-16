РФ хоче вирішити все "мирним шляхом": Путін виступив після саміту на Алясці (відео)

Російський президент провів нараду за підсумками його поїздки на Аляску на зустріч із лідером США Дональдом Трампом. І заявив, що візит був "дуже корисним".

На нараді були присутні співробітники адміністрації президента РФ, уряду, Держдуми та інші представники міністерств і відомств. Але звіт від Путіна про саміт в Анкориджі був дуже коротким. Відео з'явилося в офіційних соцмережах Кремля.

"Розмова з Трампом була відвертою і змістовною, вона наближає до потрібних рішень", — сказав Путін, повідомивши, що візит на Аляску був "своєчасним і вельми корисним".

Заяви Путіна після зустрічі з Трампом

На Алясці була можливість спокійно і детально викласти позицію РФ.

РФ з повагою ставиться до позиції адміністрації Трампа щодо необхідності якнайшвидшого припинення бойових дій в Україні.

Під час переговорів із Трампом сторони обговорили практично всі напрямки взаємодії.

Усунення першопричин кризи в Україні має бути покладено в основу врегулювання ситуації.

РФ хотіла б перейти до вирішення всіх питань мирними засобами.

"Ми, зрозуміло, з повагою ставимося і до позиції американської адміністрації, яка бачить необхідність якнайшвидшого припинення бойових дій. Ну і ми теж цього б хотіли і хотіли б перейти до вирішення всіх питань мирними засобами", — сказав російський президент.

Нагадаємо, у перші хвилини зустрічі президента США Дональда Трамп із лідером Кремля Володимиром Путіним на Алясці політики перешіптувалися на червоній доріжці, коли вийшли зі своїх літаків. Пізніше експерт із читання по губах з'ясував, про що вони шепотілися.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці не обійшлася без скандалів. В одному з готелів туристи знайшли роздруковані документи Секретної служби США.