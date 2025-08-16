Трамп "зажав" подарунок для "превосходительства" Путіна: на Алясці знайшли секретні документи про саміт

Документи з маркуванням Держдепартаменту США було знайдено в бізнес-центрі готелю на Алясці. І в них розкрито потенційно конфіденційні подробиці про саміт Трампа і Путіна 15 серпня в Анкориджі, які раніше не розголошувалися. Наприклад, там Путіна називають "превосходительством"

Related video

Вісім сторінок, які, мабуть, були надруковані співробітниками уряду США і залишені випадково, містили точні місця і час проведення зустрічі Трампа і Путіна, а також номери телефонів співробітників уряду США, пише NPR.

Секретні документи знайшли три туристи, які зупинилися в готелі Captain Cook. Це чотиризірковий готель, який розташований за 20 хвилин на авто від Об'єднаної військової бази Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі, де проходила зустріч лідерів США та Росії.

Секретні документи перебували в одному з громадських принтерів готелю. Журналісти вивчили фотографії документів, зроблені одним із гостей, ім'я якого не розголошується, бо він побоюється відплати.

Білий дім і Держдепартамент США не відреагували на прохання прокоментувати документи.

Секретні документи Білого дому — подробиці

На першій сторінці роздрукованого пакета документів було розкрито послідовність зустрічей на 15 серпня, включно з конкретними назвами приміщень на базі в Анкориджі, де вони мали відбутися. Також повідомлялося, що Трамп мав намір вручити Путіну церемоніальний подарунок, який у підсумку не вручив, а якщо і вручив, то не на публіці.

Секретні файли, знайдені в готелі Фото: NPR

"POTUS президенту Путіну, — йдеться в документі, — настільна статуя американського білоголового орлана".

На сторінках із 2-ї до 5-ї були вказані імена та номери телефонів трьох американських співробітників, а також імена 13 представників США і Росії. У списку також були вказані вимови всіх очікуваних на саміті російських чоловіків, включно з "Пане президенте Путін".

На сторінках 6 і 7 пакета описувалося, як і для кого буде сервіруватися обід на саміті. У меню, доданому до документів, зазначалося, що обід буде дано "на честь його превосходительства Володимира Путіна" (in honor of his excellency Vladimir Putin).

Згідно зі схемою розсадження, Путін і Трамп мали сидіти один навпроти одного під час обіду. З боків від Трампа мали сидіти шість офіційних осіб США: праворуч від нього — держсекретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет і глава апарату Білого дому Сюзі Вайлз, а зліва — міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лютнік та спеціальний представник із миротворчих місій Стів Віткофф.

Путіна збиралися посадити між міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим і помічником президента РФ із зовнішньої політики Юрієм Ушаковим.

Під час саміту 15 серпня обід було скасовано. Однак, як випливає з документів, передбачалося, що це буде проста трапеза з трьох страв.

Після зеленого салату Путіну і Трампу пропонувалося обирати між філе-міньйон або палтус "Олімпія". На десерт хотіли подати крем-брюле.

Обід Трампа і Путіна з крем-брюле скасували Фото: Getty Images

Джон Майклс, професор права Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, який читає лекції з національної безпеки, заявив, що документи, знайдені в принтері готелю на Алясці, свідчать про черговий прокол секретної служби Трампа.

"Мені здається, це ще один доказ недбалості та некомпетентності адміністрації. Не можна просто так залишати важливі папери в принтері. Усе дуже просто", — сказав Майклс.

Нагадаємо, у березні 2025 року керівники служб національної безпеки США випадково включили журналіста в груповий чат про підготовку військових ударів у Ємені. Потім міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що журналіст бреше. У відповідь той опублікував усі скриншоти з чату.

Також Фокус писав про те, як пройшла зустріч Трампа і Путіна на Алясці. Саміт супроводжувався кількома інцидентами.