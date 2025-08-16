РФ хочет решить все "мирным путем": Путин выступил после саммита на Аляске (видео)

Российский президент провел совещание по итогам его поездки на Аляску на встречу с лидером США Дональдом Трампом. И заявил, что визит был "весьма полезным".

На совещании присутствовали сотрудники администрации президента РФ, правительства, Госдумы и другие представители министерств и ведомств. Но отчет от Путина о саммите в Анкоридже был очень коротким. Видео появилось в официальных соцсетях Кремля.

"Разговор с Трампом был откровенным и содержательным, он приближает к нужным решениям", — сказал Путин, сообщив, что визит на Аляску был "своевременным и весьма полезным".

Заявления Путина после встречи с Трампом

На Аляске была возможность спокойно и детально изложить позицию РФ.

РФ с уважением относится к позиции администрации Трампа по необходимости скорейшего прекращения боевых действий в Украине.

В ходе переговоров с Трампом стороны обсудили практически все направления взаимодействия.

Устранение первопричин кризиса на Украине должно быть положено в основу урегулирования ситуации.

РФ хотела бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами.

"Мы, разумеется, с уважением относимся и к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий. Ну и мы тоже этого бы хотели и хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами", — сказал российский президент.

Напомним, в первые минуты встречи президента США Дональда Трамп с лидером Кремля Владимиром Путиным на Аляске политики перешептывались на красной дорожке, когда вышли из своих самолетов. Позже эксперт по чтению по губам выяснил о чем они шептались.

Встреча Трампа и Путина на Аляске не обошлась без скандалов. В одном из отелей туристы нашли распечатанные документы Секретной службы США.