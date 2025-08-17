Донбас під контролем Росії, а фронт заморожений: Трамп схвалив умови Кремля, — ЗМІ

Російський президент Володимир Путін висунув пропозицію взяти повний контроль над Донбасом і заморозити лінію фронту в інших регіонах в обмін на припинення війни проти України. Президент США Дональд Трамп, за даними ЗМІ, висловив підтримку такій домовленості.

За інформацією Fox News з посиланням на європейського дипломата, після зустрічі з Путіним на Алясці Трамп повідомив союзникам, що російський лідер прагне встановити контроль над Луганською та Донецькою областями, але готовий до компромісу щодо Запоріжжя та Херсонщини шляхом заморожування лінію фронту.

Донбас до початку війни мав населення близько 6,5 мільйонів осіб і включав Луганську та Донецьку області. Президент України Володимир Зеленський категорично відкинув ідею передачі територій та наголосив, що це суперечить Конституції та створить передумови для нових російських атак. Зокрема, він заявив, що не відведе українські війська з 30% Донецька, які досі перебувають під контролем України.

Як пише Fox News, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у коментарі телеканалу ZDF зазначив, що, за словами Трампа, Росія готова вести переговори, виходячи з лінії фронту, а не адміністративних кордонів. Європейські лідери після розмови з Трампом заявили, що вітають його зусилля, спрямовані на припинення війни та досягнення справедливого миру, однак не уточнили, чи підтримують вони саме мирну угоду, а не перемир’я.

Путін, зі свого боку, назвав переговори з Трампом на Алясці "дуже відвертими" та заявив, що Москва поважає позицію американської адміністрації щодо необхідності швидкого припинення бойових дій і прагне розв'язувати питання мирним шляхом.

Та все ж глава Кремля не наполягає на тимчасовому припиненні вогню як передумові мирної угоди. За даними журналіста Axios Барака Равіда, президент США Дональд Трамп повідомив Зеленському та лідерам НАТО, що Кремль віддає перевагу всеосяжній угоді для завершення війни, а він сам вважає швидке мирне врегулювання ефективнішим за тимчасове перемир’я.

Також Фокус писав, що Росія готова "заморозити" фронт на півдні та повернути частину територій у Сумській і Харківській областях, але вимагає від України відмови від вступу до НАТО, офіційного статусу російської мови, виведення військ з Донбасу та визнання Криму російським, а також часткового зняття санкцій.