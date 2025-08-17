Донбасс под контролем России, а фронт заморожен: Трамп одобрил условия Кремля, — СМИ

Российский президент Владимир Путин выдвинул предложение взять полный контроль над Донбассом и заморозить линию фронта в других регионах в обмен на прекращение войны против Украины. Президент США Дональд Трамп, по данным СМИ, выразил поддержку такой договоренности.

По информации Fox News со ссылкой на европейского дипломата, после встречи с Путиным на Аляске Трамп сообщил союзникам, что российский лидер стремится установить контроль над Луганской и Донецкой областями, но готов к компромиссу по Запорожью и Херсонщине путем замораживания линии фронта.

Донбасс до начала войны имел население около 6,5 миллионов человек и включал Луганскую и Донецкую области. Президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг идею передачи территорий и подчеркнул, что это противоречит Конституции и создаст предпосылки для новых российских атак. В частности, он заявил, что не отведет украинские войска с 30% Донецка, которые до сих пор находятся под контролем Украины.

Как пишет Fox News, канцлер Германии Фридрих Мерц в комментарии телеканалу ZDF отметил, что, по словам Трампа, Россия готова вести переговоры, исходя из линии фронта, а не административных границ. Европейские лидеры после разговора с Трампом заявили, что приветствуют его усилия, направленные на прекращение войны и достижение справедливого мира, однако не уточнили, поддерживают ли они именно мирное соглашение, а не перемирие.

Путин, в свою очередь, назвал переговоры с Трампом на Аляске "очень откровенными" и заявил, что Москва уважает позицию американской администрации о необходимости быстрого прекращения боевых действий и стремится решать вопрос мирным путем.

И все же глава Кремля не настаивает на временном прекращении огня как предпосылке мирного соглашения. По данным журналиста Axios Барака Равида, президент США Дональд Трамп сообщил Зеленскому и лидерам НАТО, что Кремль предпочитает всеобъемлющее соглашение для завершения войны, а он сам считает быстрое мирное урегулирование более эффективным, чем временное перемирие.

Также Фокус писал, что Россия готова "заморозить" фронт на юге и вернуть часть территорий в Сумской и Харьковской областях, но требует от Украины отказа от вступления в НАТО, официального статуса русского языка, вывода войск с Донбасса и признания Крыма российским, а также частичного снятия санкций.