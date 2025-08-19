Крим не повернути, а НАТО "не світить": що думає Трамп про врегулювання війни в Україні (відео)

Президент США Дональд Трамп заявив, що вступ України до НАТО та повернення Криму неможливі, а американські війська на території країни не будуть за його каденції. Він також висловив сподівання на покращення відносин між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним та можливість проведення двосторонніх переговорів.

Під час ефіру на каналі Fox News посадовець зазначив, що Україна отримає значні територіальні поступки, проте участь американських військ на місці не передбачається. Він підкреслив, що Франція, Німеччина та Великобританія вже зацікавлені у можливому розміщенні своїх сил як частині гарантій безпеки для України. За його словами, успіх переговорів значною мірою залежатиме від поведінки Росії та готовності України проявити гнучкість.

"Я сподіваюся, що президент Путін буде поводитися добре, а якщо ні, ситуація буде тяжкою", — зазначив Трамп.

Дональд Трамп також пояснив, чому, на його думку, Росія почала вторгнення, пов’язавши це з бажанням України повернути Крим та вступити до НАТО.

"Я дивлюся на війну і думаю: "Навіщо, чорт забирай, Путін так із ними вчинив?". І тут виникає серйозна ворожість, можливо, вона виправдана, але є ще одна причина — НАТО. Вони вторглися, сказавши: "Ми хочемо повернути Крим". Це сталося на самому початку. Путіну, треба віддати йому належне, вдалося укласти гарну угоду, він отримав її від Обами. Але вони сказали: "Ми хочемо повернути Крим", і це було сприйнято не дуже добре, бо це було дванадцять років тому. Там знаходиться російська підводна база, і вона була там задовго до Путіна. А ще вони сказали: "Ми хочемо бути членом НАТО". І те, і інше неможливо", — пояснив Трамп.

Президент США додав, що під час зустрічі з європейськими лідерами він не здійснював дзвінків Путіну, аби уникнути неповаги, і наголосив, що остаточні рішення щодо України прийматимуть лише Зеленський та Путін, тоді як США залишаються поза конфліктом.

Ба більше, Дональд Трамп підкреслив, що ситуація складна і потребує обережного підходу, зазначивши, що спостерігає за діями обох сторін і стежитиме за розвитком подій у найближчі тижні. Нові гарантії безпеки, які обговорюються для України замість членства у НАТО, можуть включати участь європейських країн у миротворчих місіях, проте остаточний формат поки що не визначений. При цьому посадовець наголосив на військовій потужності Росії та обережності, необхідній при будь-яких кроках щодо конфлікту.

Раніше Фокус писав, що під час візиту до Вашингтона президент Володимир Зеленський не виключав можливості територіальних поступок, але при цьому наголосив Дональду Трампу на дотриманні норм Конституції України. За даними джерел, глава держави допустив "пропорційні обміни" територіями з Москвою.

Окрім цього, президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський має можливість "майже миттєво" припинити війну з Росією за певних умов, зазначивши при цьому, що деякі речі "ніколи не змінюються". Американський президент додав, що Зеленський також може продовжувати війну "якщо захоче".