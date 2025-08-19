Зеленський допустив "пропорційні обміни" територіями з РФ і обговорить це з Путіним, — WSJ

Європейські чиновники розповіли ЗМІ, що президент Володимир Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні допустив можливість територіальних поступок. Однак він нагадав лідеру США Дональду Трампу про норми Конституції України.

Під час зустрічі з Трампом Зеленський допустив "пропорційні обміни" територіями з Москвою. Про це 19 серпня повідомили "Букви" з посиланням на матеріал The Wall Street Journal.

"Зеленський не відмовився від обміну територіями під час переговорів з Трампом, але він сказав, що буде складно перемістити населення й обійти конституційні заборони України", — передали у виданні з посиланням на свої джерела.

Окрім того, повідомляється, що після переговорів у Вашингтоні український лідер вперше допустив, що не наполягатиме на припиненні вогню як попередній умові для продовження діалогів. Він повідомив, що планує обговорити питання територій під час можливої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Нагадаємо, під час зустрічі у Білому домі президент України Володимир Зеленський запропонував лідеру США Дональду Трампу угоду на 100 мільярдів доларів. Київ обіцяє придбати на цю суму американську зброю, а натомість просить про гарантії безпеки після укладення мирної угоди з Москвою. Також планується укладення угоди на 50 мільярдів дронів щодо виробництва дронів.

Фокус зібрав усе, що відомо про підсумки зустрічі у Вашингтоні, в одному матеріалі. Зокрема, Зеленський оголосив про готовність зустрітись з президентом РФ Володимиром Путіним. Він повідомив, що двосторонні переговори запропонувала Росія.

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що наступна зустріч буде тристоронньою. За підсумками цих переговорів, з його слів, буде укладена мирна угода.