Київ запропонував США угоду на 100 мільярдів про зброю заради гарантій безпеки — що вона передбачає

На зустрічі у Білому домі президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику США Дональду Трампу угоду на 100 мільярдів доларів щодо купівлі американської зброї. Натомість Київ прагне отримати від США гарантії безпеки після укладення мирної угоди з Кремлем.

Київ та Вашингтон також планують укласти угоду на 50 мільярдів доларів щодо виробництва дронів з українськими компаніями. Про подробиці угоди розповіло видання Financial Times.

"Україна пообіцяє придбати американську зброю на суму 100 мільярдів доларів, фінансовану Європою, щоб отримати гарантії безпеки від США після укладення мирної угоди з Росією", — йдеться у матеріалі видання.

Кілька осіб, обізнаних з цим питанням, повідомили, що Київ висловив таку пропозицію серед інших тем для обговорення з європейськими лідерами напередодні зустрічі у Білому домі.

Що стосується частини угоди про дрони, то її Київ пропонує укласти з компаніями, які стали "піонерами" у виробництві з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Окрім того, документ містить пункт про те, що Україна не погодиться на жодну угоду, включаючи територіальні поступки Росії, і наполягає на припиненні вогню як першому кроку до повноцінної мирної угоди.

Угода на 100 мільярдів: про яку зброю йдеться

Документ не містить конкретної інформації щодо того, про купівлю якої зброї у США йдеться. Однак там згадано про наступне:

щонайменше 10 систем протиповітряної оборони Patriot;

інші ракети та обладнання.

Системи ППО Patriot Україні потрібні для захисту критичної інфраструктури, а також для оборони міст.

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський підтвердив під час брифінгу, який було проведено після зустрічі у Білому домі, інформацію про угоду щодо зброї США. Він зазначив, що у пакет зокрема увійдуть літаки та системи ППО.

"Пакет американської зброї, якої немає у нас, туди входять передусім літаки, системи протиповітряної оборони, тощо. Є пакет з нашими пропозиціями на 90 мільярдів доларів", — оголосив Володимир Зеленський.

Також, як йдеться у матеріалі Financial Times, Київ вимагає цілковитої компенсації від Росії за завдані воєнним шляхом збитки. Вони можуть бути оплачені за рахунок 300 мільярдів доларів російських активів, які були заморожені у країнах Заходу.

Нагадаємо, Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним та анонсував тристоронню зустріч лідерів.

Під час зустрічі у Білому домі Зеленський пожартував про карту України, яку йому показали в Овальному кабінеті, та захотів забрати її з собою.