Киев предложил США сделку на 100 миллиардов об оружии ради гарантий безопасности — что она предусматривает

На встрече в Белом доме президент Украины Владимир Зеленский предложил главе США Дональду Трампу соглашение на 100 миллиардов долларов по покупке американского оружия. Взамен Киев стремится получить от США гарантии безопасности после заключения мирного соглашения с Кремлем.

Related video

Киев и Вашингтон также планируют заключить соглашение на 50 миллиардов долларов по производству дронов с украинскими компаниями. О подробностях сделки рассказало издание Financial Times.

"Украина пообещает приобрести американское оружие на сумму 100 миллиардов долларов, финансируемое Европой, чтобы получить гарантии безопасности от США после заключения мирного соглашения с Россией", — говорится в материале издания.

Несколько человек, знакомых с этим вопросом, сообщили, что Киев высказал такое предложение среди других тем для обсуждения с европейскими лидерами накануне встречи в Белом доме.

Что касается части соглашения о дронах, то его Киев предлагает заключить с компаниями, которые стали "пионерами" в производстве с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Кроме того, документ содержит пункт о том, что Украина не согласится ни на одно соглашение, включая территориальные уступки России, и настаивает на прекращении огня как первом шаге к полноценному мирному соглашению.

Соглашение на 100 миллиардов: о каком оружии идет речь

Документ не содержит конкретной информации относительно того, о покупке какого оружия в США идет речь. Однако там упомянуто о следующем:

по меньшей мере 10 систем противовоздушной обороны Patriot;

другие ракеты и оборудование.

Системы ПВО Patriot Украине нужны для защиты критической инфраструктуры, а также для обороны городов.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил во время брифинга, который был проведен после встречи в Белом доме, информацию о соглашении по оружию США. Он отметил, что в пакет в частности войдут самолеты и системы ПВО.

"Пакет американского оружия, которого нет у нас, туда входят прежде всего самолеты, системы противовоздушной обороны и тому подобное. Есть пакет с нашими предложениями на 90 миллиардов долларов", — объявил Владимир Зеленский.

Также, как говорится в материале Financial Times, Киев требует полной компенсации от России за нанесенный военным путем ущерб. Они могут быть оплачены за счет 300 миллиардов долларов российских активов, которые были заморожены в странах Запада.

Напомним, Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным и анонсировал трехстороннюю встречу лидеров.

Во время встречи в Белом доме Зеленский пошутил о карте Украины, которую ему показали в Овальном кабинете, и захотел забрать ее с собой.