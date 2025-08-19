Зустріч Путіна, Трампа і Зеленського: у США розповіли, хто і коли укладе мирну угоду щодо України

Мирну угоду щодо України можна досягти на тристоронній зустрічі президентів США, України та Росії Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Наступна зустріч буде за участю трьох лідерів, за підсумками якої вони укладуть мирну угоду, заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Американський дипломат сподівається, що наступна зустріч буде вже за участю трьох лідерів і за підсумком вони укладуть угоду.

"Ми ще не досягли цієї мети, але ми прагнемо. Це одне з питань, яке обговорювалося, як саме досягти цієї точки", — розповів Рубіо.

За його словами, твердження Путіна про готовність зустрітися із Зеленським — це "вже серйозно".

"Я не кажу, що вони вийдуть звідси кращими друзями або з мирною угодою. Але той факт, що російська та українська сторони спілкуються одна з одною, говорить багато про що. Цього не було три з половиною роки. Це була патова війна смерті та руйнувань", — наголосив держсекретар.

Будь-які переговори щодо припинення війни вимагатимуть від сторін не тільки надбань, а й поступок. Ні Росія, ні Україна не отримають "стовідсоткового задоволення".

"Очевидно, що питання території та проведення кордонів буде частиною цієї розмови. Це непросто і, можливо, навіть несправедливо, але це необхідно для припинення війни", — продовжив він.

За словами Рубіо, Україна після завершення конфлікту має право укласти угоди про гарантії безпеки з іншими країнами. Це визнала навіть російська сторона під впливом Трампа. Штати координують позиції з Європою для створення таких гарантій.

"Це буде тим елементом, який обов'язково має бути закріплений після мирної угоди, щоб Україна почувалася захищеною в майбутньому", — підсумував дипломат.

Нагадаємо, у Білому домі 18 серпня відбулася зустріч Трампа, Зеленського та європейських лідерів. Примітно, що президент України прибув у костюмі та багато просив вибачення в перші хвилини розмови.

Під час бесіди Зеленський запропонував Трампу угоду на $100 млрд із закупівлі американської зброї. Угоду профінансує Євросоюз.