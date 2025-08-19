Встреча Путина, Трампа и Зеленского: в США рассказали, кто и когда заключит мирную сделку по Украине

Мирное соглашение по Украине можно достичь на трехсторонней встрече президентов США, Украины и России Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Related video

Следующая встреча будет с участием трех лидеров, по итогам которой они заключат мирное соглашение, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

Американский дипломат надеется, что следующая встреча будет уже с участием трех лидеров и по итогу они заключат соглашение.

"Мы еще не достигли этой цели, но мы стремимся. Это один из вопросов, который обсуждался, как именно достичь этой точки", — рассказал Рубио.

По его словам, утверждение Путина о готовности встретиться с Зеленским — это "уже серьезно".

"Я не говорю, что они выйдут отсюда лучшими друзьями или с мирным соглашением. Но тот факт, что российская и украинская стороны общаются друг с другом, говорит о многом. Этого не было три с половиной года. Это была патовая война смерти и разрушений", — подчеркнул госсекретарь.

Любые переговоры по прекращению войны потребуют от сторон не только приобретений, но и уступок. Ни Россия, ни Украина не получат "стопроцентного удовлетворения".

"Очевидно, что вопрос территории и проведении границ будет частью этого разговора. Это непросто и, возможно, даже несправедливо, но это необходимо для прекращения войны", — продолжил он.

По словам Рубио, Украина после завершения конфликта имеет право заключить соглашения о гарантиях безопасности с другими странами. Это признала даже российская сторона под влиянием Трампа. Штаты координируют позиции с Европой для создания таких гарантий.

"Это будет тем элементом, который обязательно должен быть закреплен после мирного соглашения, чтобы Украина чувствовала себя защищенной в будущем", — подітожил дипломат.

Напомним, в Белом доме 18 августа прошла встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров. Примечательно, что президент Украины прибыл в костюме и много просил прощения в первые минуты разговора.

В ходе беседы Зеленский предложил Трампу сделку на $100 млрд по закупке американского оружия. Соглашение профинансирует Евросоюз.