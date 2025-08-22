Украина может быть вынуждена согласиться на сделку на условиях России, — Politico

Лидер Белого дома Дональд Трамп считает, что Украине придется согласиться на соглашение, заключенное преимущественно на условиях России, чтобы остановить войну. Переговоры между США, Европой и Киевом относительно гарантий безопасности и послевоенных договоренностей остаются сложными и непредсказуемыми.

По информации Politico, Трамп подчеркивает своим соратникам, что переговоры с обеими сторонами продолжаются, хотя лидеры России и Украины в последние дни дистанцировались от обсуждений. Кремль публично опроверг утверждение Трампа о готовности к новым гарантиям безопасности, одновременно усиливая ракетные атаки на Украину. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал трансатлантические переговоры "путем в никуда".

В частности, Трамп и его команда по национальной безопасности продолжают контакты с российскими и украинскими чиновниками относительно двусторонней встречи, но официально Кремль не подтвердил никаких договоренностей. По словам высокопоставленных чиновников Белого дома, президент США убежден, что Россия имеет преимущество в войне, и поэтому ее нужно уговорить к мирным переговорам, тогда как Украина зависит от поддержки США и союзников.

В частных комментариях Трамп отмечал, что Путин "хочет заключить сделку", но фактических признаков готовности Кремля завершить конфликт нет. В то же время Украина продолжает подвергаться масштабным атакам. Так, только в ночь на 21 августа ВС РФ запустили в направлении Украины почти 600 средств воздушного нападения, поразив определенные локации, в частности американский завод электроники в Мукачево. Более того, как пишет Politico, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Россия пытается избежать встречи и прекращения войны, и согласился с тезисом Трампа, что для мирных переговоров нужно давление на Москву.

Также издание отмечает, что представители Европы выражают осторожный оптимизм относительно потенциального участия США в послевоенных гарантиях безопасности, однако в то же время признают сложность достижения соглашения, которое удовлетворит обе стороны. Эксперты отмечают, что Путин не готов делать уступки ценой национальных интересов России, а переговоры остаются "жуткой задачей", несмотря на попытки Трампа выступать посредником.

Стоит отметить, что, как видно из отрывка видео Clash Report, Трамп выразил надежду, что Путин и Зеленский смогут наладить сотрудничество, хотя он признает, что сейчас между ними существуют очевидные трудности во взаимопонимании.

В видео он заявил, что не хочет сам участвовать в переговорах, а лучше, чтобы лидеры стран встретились и попытались найти решение.

Дональд Трамп также отметил большие человеческие потери в войне — около семи тысяч солдат погибли за неделю — и подчеркнул, что нужно остановить кровопролитие. Он добавил, что ранее остановил семь войн и надеется найти выход и для этого конфликта, хотя считает его очень сложным.

Напомним, что Владимир Путин во время саммита с Дональдом Трампом в Аляске выдвинул Украине новые требования по Донбассу, нейтралитету и отказу от вступления в НАТО. Москва предлагает компромисс, но Киев и Запад остаются скептическими относительно условий, которые фактически ограничивают суверенитет Украины.

Ранее Фокус писал, что следующий шаг в мирном процессе, по замыслу президента США Дональда Трампа, должен состояться без его непосредственного участия. Он предупредил своих главных советников, что пока "отступает" от переговоров по прекращению войны.