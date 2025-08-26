"Ми це зробимо": Трамп заговорив про санкції проти РФ і України (відео)

Дональд Трамп допустив введення санкцій і тарифних мит проти РФ і України, якщо не буде прогресу в мирних переговорах. За його оцінками, у відсутності миру винні президенти двох воюючих країн.

Санкції та митні збори США можливі в разі продовження війни в Україні. Про це заявив президент США Дональд Трамп, виступаючи в Білому домі.

"Якщо я можу досягти цього введенням санкцій або застосувавши дуже жорстку тарифну систему, яка стане дуже дорогою для Росії, України або для будь-кого іншого, ми це зробимо", — сказав він.

Президент України Володимир Зеленський, на думку Трампа, "не зовсім невинний" у продовженні війни в Україні.

"Знаєте, не варто думати, що Зеленський абсолютно невинний. Для танго потрібні двоє. Я постійно кажу, що треба зібрати їх (із президентом РФ Володимиром Путіним — ред.) за одним столом", — вважає він.

При цьому Трамп знову згадав про те, що велика війна України і РФ не повинна була статися в принципі.

"Україна думала, що вона виграє. Ви збираєтеся перемогти когось, хто в 15 разів більший за вас. [Попередній президент США Джо] Байден не повинен був допустити цього", — додав він.

Нагадаємо, у МЗС України заявляли про готовність Зеленського обговорювати територіальні питання на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров говорив, що організація зустрічі Зеленського і Путіна не стоїть на порядку денному.