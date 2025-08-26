"Мы это сделаем": Трамп заговорил о санкциях против РФ и Украины (видео)

Дональд Трамп допустил ввод санкций и тарифных пошлин против РФ и Украины, если не будет прогресса в мирных переговорах. По его оценкам, в отсутствии мира виноваты президенты двух воюющих стран.

Санкции и таможенные пошлины США возможны в случае продолжения войны в Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме.

"Если я могу достичь этого вводом санкций или применив очень жесткую тарифную систему, которая станет очень дорогой для России, Украины или для любого другого, мы это сделаем", — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский, по мнению Трампа, "не совсем невиновен" в продолжении войны в Украине.

"Знаете, не стоит думать, что Зеленский совершенно невиновен. Для танго нужны двое. Я постоянно говорю, что надо собрать их (с президентом РФ Владимиром Путиным — ред.) за одним столом", — считает он.

При этом Трамп снова вспомнил о том, что большая война Украины и РФ не должна была случиться в принципе.

"Украина думала, что она выиграет. Вы собираетесь победить кого-то, кто в 15 раз больше вас. [Предыдущий президент США Джо] Байден не должен был допустить этого", – добавил он.

Напомним, в МИД Украины заявляли о готовности Зеленского обсуждать территориальные вопросы на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что организация встречи Зеленского и Путина не стоит на повестке дня.