"Начнут с ЛБЗ": в МИД заявили, что Зеленский готов обсудить с Путиным территории (видео)

Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица сказал, что президент Украины Владимир Зеленский готов обсуждать территориальные вопросы во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Обсуждение может отталкиваться от линии боевого соприкосновения.

Кислица отметил, что Зеленский руководствуется действующим законодательством Украины и общественным мнением. В частности украинское общество будет категорически против обмена территорий на мир, сказал первый замглавы МИД в интервью программе "Meet the Press with Kristen Welker" на NBC News 22 августа.

Сергей Кислица ответил на вопрос о перспективах встречи президентов РФ и Украины. На видео с 21:15.

Впрочем Кислица добавил, что возможность обсуждать вопросы территорий есть.

"Когда речь шла о территориальных вопросах, президент Зеленский четко сказал, что готов сесть и обсудить это с Путиным, начав обсуждение с линии боевых столкновений, которая есть сейчас", — отметил чиновник.

Встреча Путина и Зеленского: когда может состояться

На вопрос журналистки о том, считает ли он, что мирный процесс еще продвигается вперед, Кислица ответил, что движение есть, хотя оно и постепенное. По его мнению, важным достижением была встреча в Овальном кабинете Зеленского, Трампа и европейских лидеров 18 августа.

"К сожалению, не так быстро, как нам хотелось бы. Но я считаю, что этот понедельник и встреча в Белом доме были чрезвычайно важными событиями последних месяцев", — сказал первый заместитель министра иностранных дел.

Также он прокомментировал заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным пока под вопросом. По словам Кислицы, для того, чтобы подготовить "надежный проект пакета гарантий безопасности для Украины", необходима по крайней мере неделя. Когда он будет готов, политическое руководство стран должно решить, как работать с этими проектами с политической стороны в дальнейшем.

Ведущая также спросила мнение Кислицы относительно того, что должны сделать США, если встречи Зеленского и Путина не произойдет, и должен ли Вашингтон надавить на Москву дополнительными санкциями. Чиновник ответил, что дополнительные санкции действительно должны быть, а "давление должно быть почти мгновенным, когда подойдет к концу срок, который имеет в виду Трамп".

Встреча Путина и Зеленского: что известно

Перед разговором с Сергеем Кислицей журналистка брала интервью у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Он заявил, что сейчас встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина не стоит на повестке дня. По его словам, Путин будет готов сесть за переговорный стол только тогда, когда будут проработаны основные вопросы на уровне советников и министров.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в опубликованном 21 августа интервью итальянской газете La Repubblica сказал, что Киев готов заморозить войну с РФ за текущей линией соприкосновения при условии, если захваченные оккупантами территории де-юре останутся украинскими.