Украина готова заморозить войну с РФ: у Зеленского назвали условия

Украина допускает вариант заморозки войны с Россией по текущей линии боевого соприкосновения. Киев готов признать де-факто утраченными ряд территорий.

В будущем Украина попытается вернуть оккупированные территории дипломатическими и экономическими путями. Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью итальянской газете La Repubblica.

Де-юре захваченные РФ территории все же будут украинскими. Однако Подоляк считает, что в этом случае неприменимо сравнение со сценариями "двух Корей" или разделом Германии.

"Правовой статус этих территорий важен для президента России Владимир Путина. Их признание аннулировало бы его военное преступление", — пояснил он.

Территориальные или политические вопросы, как отмечает советник, можно обсуждать лишь с позиции, основанной на международном праве. Однако проблема Путина в том, что он считает территорию Украины своей сферой влияния и живет в парадигме СССР.

"Нельзя в одностороннем порядке уступать территорию агрессору. Нам нужно подойти к этому вопросу немного иначе", — добавил он.

В ОП уверены, что Россия совершенно не готова завершать войну, а ее президент Владимир Путин собирается вести долгие переговоры, не достигая прекращения огня.

"Потому что он не хочет отказываться от инструментов давления, а именно ракет, нацеленных на мирное население", — сказал советник.

Война в Украине, как говорит Подоляк, дает Путину силу и поэтому он продолжит войну. Полагая, что у него есть ресурсы для боевых действий, он затянет переговоры и будет играть на противоречиях интересов Китая, Европы и США. Далее последуют нереалистичные условия переговоров.

Напомним, 21 августа в Верховной Раде появился проект постановления, который меняет границы Донецкой и Луганской областей. Не оккупированные россиянами территории Донбасса хотят передать Харьковской и Днепропетровской области, инициировала проект нардеп от группы "За Майбутнє" Анна Скороход.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 августа заявил, что Россия не получит Харьковскую и Сумскую области. Также он заверял, что желания РФ полностью захватить Донбасс — "это все разговоры".