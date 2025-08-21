Україна готова заморозити війну з РФ: у Зеленського назвали умови

Україна допускає варіант заморозки війни з Росією за поточною лінією бойового зіткнення. Київ готовий визнати де-факто втраченими низку територій.

У майбутньому Україна спробує повернути окуповані території дипломатичними та економічними шляхами. Про це сказав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica.

Де-юре захоплені РФ території все ж будуть українськими. Однак Подоляк вважає, що в цьому випадку незастосовне порівняння зі сценаріями "двох Корей" або розділом Німеччини.

"Правовий статус цих територій важливий для президента Росії Володимира Путіна. Їх визнання анулювало б його військовий злочин", — пояснив він.

Територіальні або політичні питання, як зазначає радник, можна обговорювати лише з позиції, заснованої на міжнародному праві. Однак проблема Путіна в тому, що він вважає територію України своєю сферою впливу і живе в парадигмі СРСР.

"Не можна в односторонньому порядку поступатися територією агресору. Нам потрібно підійти до цього питання трохи інакше", — додав він.

В ОП упевнені, що Росія абсолютно не готова завершувати війну, а її президент Володимир Путін збирається вести довгі переговори, не досягаючи припинення вогню.

"Тому що він не хоче відмовлятися від інструментів тиску, а саме ракет, націлених на мирне населення", — сказав радник.

Війна в Україні, як каже Подоляк, дає Путіну силу і тому він продовжить війну. Вважаючи, що у нього є ресурси для бойових дій, він затягне переговори і буде грати на протиріччях інтересів Китаю, Європи і США. Далі підуть нереалістичні умови переговорів.

Нагадаємо, 21 серпня у Верховній Раді з'явився проєкт постанови, який змінює межі Донецької та Луганської областей. Не окуповані росіянами території Донбасу хочуть передати Харківській і Дніпропетровській областям, ініціювала проєкт нардепка від групи "За Майбутнє" Анна Скороход.

Президент України Володимир Зеленський 21 серпня заявив, що Росія не отримає Харківської та Сумської областей. Також він запевняв, що бажання РФ повністю захопити Донбас — "це все розмови".