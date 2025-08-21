"В интересах людей": в Раде хотят изменить границы Донецкой и Луганской областей

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления, которое предлагает изменить границы Донецкой и Луганской областей. Города и села, не оккупированные россиянами, хотят передать в соседние Харьковскую и Днепропетровскую области.

Related video

Инициатором проекта постановления под номером 13666 была народный депутат Украины от группы "За Майбутнє" Анна Скороход. Парламентарий объяснила на своей странице в Facebook, что таким шагом хочет защитить украинских граждан и сэкономить бюджетные средства.

По мнению нардепа, изменение административно-территориального устройства нужно, чтобы гарантировать жителям неоккупированных населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, что эти территории останутся украинскими. Также, по словам Анны Скороход, расходы более 50 миллионов гривен из государственного бюджета ежемесячно на содержание Донецкой и Луганской областных государственных администраций являются нерациональными, потому что эти функции могут выполнять Харьковская и Днепропетровская ОГА.

"Во-первых, считаю, что мы должны стоять исключительно в интересах наших людей, дать им гарантии того, что у нас "все будет Украина". Во-вторых, считаю, что расходование 50 млн ежемесячно на содержание Луганской и Донецкой ОГА являются нецелесообразными", — говорит парламентарий.

Какие изменения границ предлагает проект постановления

В карточке проекта постановления указано, что им предлагается подчинить соседним областным администрациям населенные пункты, которые "находятся вне зоны осуществления мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины".

В частности, к Харьковской области в случае принятия постановления отойдут города Дружковка, Константиновка, Краматорск, Николаевка, Святогорск, Славянск, Часов Яр, Лиман и Северск и окрестные села Донецкой области, а также села Грековка, Надежда, Новоегоровка, Твердохлебово и Белогоровка Луганской области.

Ситуация у границы Донецкой и Луганской областей с Харьковской по данным DeepState на 20 августа Фото: скриншот

К Днепропетровской области от Донецкой согласно постановлению должны присоединиться неоккупированные населенные пункты Волновахского района, города Белицкое, Белозерское, Доброполье, Мирноград, Покровск, Родинское и окрестные села.

Ситуация у границы Днепропетровской и Донецкой областей по данным DeepState на 20 августа Фото: скриншот

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами 20 августа оценил ситуацию на фронте и заверил, что оккупанты не получат Харьковскую и Сумскую область. По его словам, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом 18 августа он объяснил американскому лидеру, что за 4 года полномасштабной войны РФ оккупировала около трети Донецкой области и сейчас держит около 67-69%, поэтому рассказы о полном захвате Донбасса до конца года — "это все разговоры".

4 августа народный депутат Анна Скороход заявляла, что в Украине сотни тысяч военных покинули части из-за проблем на фронте, сложностей с мобилизацией и общего морального истощения.