Сотни тысяч военных покинули части: в Раде назвали главную причину (видео)

Народный депутат Украины IX созыва Анна Скороход заявила, что общее количество случаев самовольного оставления частей приближается к 400 тысячам. Она назвала отношение к военным одной из ключевых причин этого явления.

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В интервью Politeka Online, народный депутат Украины Анна Скороход заявила, что на сегодня количество случаев самовольного оставления частей (СОЧ) достигло около 400 тысяч. В то же время часть военных, которые оставляли подразделения, впоследствии вернулась к службе.

По словам Скороход, рост количества СОЧ связан с проблемами на фронте, трудностями с мобилизацией и общим моральным истощением людей. Она отметила, что многие бойцы, которые самовольно оставили части, впоследствии вернулись на службу, однако все равно учитываются в общей статистике.

"Мы видим и провалы на фронте, и проблемы с мобилизацией, и проблемы СОЧ. Люди имеют свойство заканчиваться", — сказала депутат.

Она также отметила, что к ней обращалось много военных, которые хотели вернуться в ряды Вооруженных сил, но не имели возможности это сделать из-за жестких требований.

"Очень многие никогда не вернутся, потому что сказали: это принципиальная месть. Люди, которые добровольно ушли, которые три года воевали, не видели родных, не могут терпеть отношение к себе, как к животным", — подчеркнула Скороход.

По ее мнению, строгое отношение к военным, которые находились на передовой длительное время, только обостряет ситуацию.

"Сказать: вернетесь только после победы — это только ухудшает ситуацию. Это одна из основных причин СОЧ", — добавила Анна Скороход.

Стоит отметить, что командование официально не называет количество случаев СОЧ в Силах обороны.

Напомним, в Вооруженных силах Украины самовольное оставление части считается уголовным правонарушением. После полномасштабного вторжения РФ в 2022 году вопрос морального состояния и ротаций военных приобрел особую актуальность.

Как сообщал Фокус, основатель Третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий назвал основную причину самовольного оставления частей бойцами ВСУ.

Как писал Фокус, в Минобороны объяснили, как и когда вернуться из СОЧ по упрощенной процедуре.