Сотні тисяч військових покинули частини: у Раді назвали головну причину (відео)

Народна депутатка України IX скликання Анна Скороход заявила, що загальна кількість випадків самовільного залишення частин наближається до 400 тисяч. Вона назвала ставлення до військових однією з ключових причин цього явища.

Related video

В інтерв'ю Politeka Online, народна депутатка України Анна Скороход заявила, що на сьогодні кількість випадків самовільного залишення частин (СЗЧ) сягнула близько 400 тисяч. Водночас частина військових, які залишали підрозділи, згодом повернулася до служби.

За словами Скороход, зростання кількості СЗЧ пов’язане з проблемами на фронті, труднощами з мобілізацією та загальним моральним виснаженням людей. Вона наголосила, що багато бійців, які самовільно залишили частини, згодом повернулися на службу, однак усе одно враховуються у загальній статистиці.

"Ми бачимо і провали на фронті, і проблеми з мобілізацією, і проблеми СЗЧ. Люди мають властивість закінчуватись", – сказала депутатка.

Вона також зазначила, що до неї зверталося багато військових, які хотіли повернутися до лав Збройних сил, але не мали змоги це зробити через жорсткі вимоги.

"Дуже багато ніколи не повернуться, бо сказали: це принципова помста. Люди, які добровільно пішли, які три роки воювали, не бачили рідних, не можуть терпіти ставлення до себе, як до тварин", – наголосила Скороход.

На її думку, суворе ставлення до військових, які перебували на передовій тривалий час, лише загострює ситуацію.

"Сказати: повернетеся тільки після перемоги – це тільки погіршує ситуацію. Це одна з основних причин СЗЧ", – додала Анна Скороход.

Варто зазначити, що командування офіційно не називає кількість випадків СЗЧ в Силах оборони.

Нагадаємо, у Збройних силах України самовільне залишення частини вважається кримінальним правопорушенням. Після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році питання морального стану та ротацій військових набуло особливої актуальності.

Як повідомляв Фокус, засновник Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький назвав основну причину самовільного залишення частин бійцями ЗСУ.

Як писав Фокус, в Міноборони пояснили, як та коли повернутись з СЗЧ за спрощеною процедурою.