Білецький про СЗЧ: командир назвав основну причину залишення частин і це не втома від війни

Засновник "Азову", 3-ї ОШБр, а наразі командир третього армійського корпусу, полковник Андрій Білецький поділився своїм баченням внутрішнього стану військовослужбовців, які вчинили СЗЧ — самовільно залишили частину. За його словами, багато з них, повернувшись на службу, не відчувають провини.

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Про це він розповів в інтерв'ю на YouTube-каналу "ВІДДУШІВДУШУ".

За словами полковника, більшість військових не сприймають свої дії як злочин, пояснюючи їх насамперед фізичним та психологічним виснаженням, а також тривалою відсутністю ротації.

"Люди кажуть — я 45 днів провів на позиції, мене вивели, через дві доби сказали, що у них нікого немає, тому ти заходиш… Якщо б хтось з американських солдатів провів в Іраку або в Афгані 45 днів в боях на передовій, то не знаю, скільки б він відпочивав — рік?", — сказав Білецький.

Він також підкреслив, що частина бійців, не витримуючи постійного психологічного навантаження, вдається до зловживання алкоголем. Через внутрішню дестабілізацію та емоційні зриви деякі з них опиняються серед тих, хто здійснює СЗЧ.

"Вони кажуть — я зірвався тому, що я воюю з лютого або березня 2022 року", — навів приклад військовий.

За словами Білецького, головним фактором, що змушує військових залишати позиції, є не так втома від війни, як глибока недовіра до командирів.

"Це навіть не втома від війни — це недовіра до рішень. Ці рішення — це твоє життя або смерть. Це ключова причина", — додав він.

Нагадаємо, на початку травня народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що половина військових Збройних сил України самовільно залишили військові частини.

Уповноважена з захисту прав військових Ольга Решетилова розповідала 12 травня інтерв'ю, що бійці ЗСУ в полоні здивовані та розчаровані кадрами бійок людей із працівниками ТЦК та вважали такі відео фейками.