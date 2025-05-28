Мали б захищати Україну: полонені бійці ЗСУ здивовані кадрами бійок людей з працівниками ТЦК (відео)

Українські військові, перебуваючи у полоні, бачили кадри насильства та опору українців під час спілкування з працівниками територіальних центрів комплектування. Бійці вважали, що це пропаганда, і не вірили, що люди не хочуть захищати країну, сказала омбудсменка.

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Про ставлення полонених бійців ЗСУ до нападів на ТЦК уповноважена з захисту прав військових Ольга Решетилова розповіла "Громадському радіо".

Напади на ТЦК - коментар Решетилової див. з 44:12

Решетилова спілкувалась з ведучим "Громадського радіо", журналістом та правозахисником Максимом Буткевичем, який побував у російському полоні і повернувся восени 2024 року. Під час розмови вони торкнулись проблем мобілізації і посадовиця згадала враження українських полонених від кадрів "бусифікації". Один з бійців розповів, що такі кадри їм навмисно показували у тюрмі у супроводі заяв пропагандиста Володимира Соловйова. Люди не вірили цим відео, бо вважали, що люди повинні захищати батьківщину, і тому вважали бійки фейками та брехнею.

"Соловйов почав розказувати, що в Україні відбувається насильницька мобілізація. Вони сміялися і казали: "Оце-то пропаганда придумала. В Україні такого бути не може. Кожен буде свій дім захищати". Люди три роки в полоні. Коли вони повернулися сюди і зрозуміли, що ця пропаганда, мабуть, десь має місце, були дуже здивовані", — пояснила Решетилова.

Буткевич, своєю чергою, додав, що мав після повернення такі ж емоції. Після цього співрозмовники припустили, що явище "бусифікації" може мати дві причини. Перша — "провалена інформаційна політика і не було достатньої пропаганди". Друга — усі, хто хотів іти добровільно, пішов. На думку Решетилової, раз люди опираються, але все ж потрапляють в армію, то вона має допомогти адаптації.

"Моя задача — зробити цей адаптаційний період для людей, які не з власної волі ідуть у військо, якомога більш гуманним. Ми працюємо зараз із ТЦК. Перше — це забезпечити право на захист [і доступ адвоката]", — заявила військова омбудсменка.

Напади на ТЦК — деталі

Зазначимо, Фокус писав про напади на ТЦК, конфлікти та бійки, кадри з якими час від часу з'являються у мережі. Наприклад, 26 травня відбувся напад на військових терцентру комплектування у Черкасах. На відео з місця подій бачимо натовп цивільних, які кричать, а дехто — штовхається. Як заявили у Черкаському обласному терцентрі комплектування, поліція відкрила кримінальне провадження за підозрою у хуліганстві.

Схожий випадок стався у Кременчуку. У соцмережах опублікували кадри побиття працівників ТЦК. Стверджувалось, що військкоми начебто напали на велосипедиста, а за нього заступилась група з семи молодиків. Поліція відкрила кримінальне провадження, щоб покарати нападників.

Нагадуємо, у березні у соцмережах опублікували кадри штовханини у Хмельницькому, у якій фігурували військкоми та цивільні.