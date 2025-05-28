Должны были бы защищать Украину: пленные бойцы ВСУ удивлены кадрами драк людей с работниками ТЦК (видео)

Украинские военные, находясь в плену, видели кадры насилия и сопротивления украинцев во время общения с работниками территориальных центров комплектования. Бойцы считали, что это пропаганда, и не верили, что люди не хотят защищать страну, сказала омбудсмен.

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Об отношении пленных бойцов ВСУ к нападениям на ТЦК уполномоченная по защите прав военных Ольга Решетилова рассказала "Громадському радіо".

Нападения на ТЦК — комментарий Решетиловой см. с 44:12

Решетилова общалась с ведущим "Громадського радіо", журналистом и правозащитником Максимом Буткевичем, который побывал в российском плену и вернулся осенью 2024 года. Во время разговора они коснулись проблем мобилизации и чиновница вспомнила впечатления украинских пленных от кадров "бусификации". Один из бойцов рассказал, что такие кадры им намеренно показывали в тюрьме в сопровождении заявлений пропагандиста Владимира Соловьева. Люди не верили этим видео, потому что считали, что люди должны защищать родину, и поэтому считали драки фейками и ложью.

"Соловьев начал рассказывать, что в Украине происходит насильственная мобилизация. Они смеялись и говорили: "Вот это пропаганда придумала. В Украине такого быть не может. Каждый будет свой дом защищать". Люди три года в плену. Когда они вернулись сюда и поняли, что эта пропаганда, видимо, где-то имеет место, были очень удивлены", — пояснила Решетилова.

Буткевич, в свою очередь, добавил, что имел после возвращения такие же эмоции. После этого собеседники предположили, что явление "бусификации" может иметь две причины. Первая — "проваленная информационная политика и не было достаточной пропаганды". Вторая — все, кто хотел служить добровольно, уже пошли. По мнению Решетиловой, раз люди сопротивляются, но все же попадают в армию, то она должна помочь адаптации.

"Моя задача — сделать этот адаптационный период для людей, которые не по собственной воле идут в армию, как можно более гуманным. Мы работаем сейчас с ТЦК. Первое — это обеспечить право на защиту [и доступ адвоката]", — заявила военный омбудсмен.

Нападения на ТЦК — детали

Отметим, Фокус писал о нападениях на ТЦК, конфликтах и драках, кадры с которыми время от времени появляются в сети. Например, 26 мая произошло нападение на военных терцентра комплектования в Черкассах. На видео с места событий видим толпу гражданских, которые кричат, а некоторые — толкаются. Как заявили в Черкасском областном терцентре комплектования, полиция открыла уголовное производство по подозрению в хулиганстве.

Похожий случай произошел в Кременчуге. В соцсетях опубликовали кадры избиения работников ТЦК. Утверждалось, что военкомы якобы напали на велосипедиста, а за него вступилась группа из семи молодых людей. Полиция открыла уголовное производство, чтобы наказать нападавших.

Напоминаем, в марте в соцсетях опубликовали кадры потасовки в Хмельницком, в которой фигурировали военкомы и гражданские.