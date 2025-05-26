В Черкассах люди напали на военных ТЦК: что сказали в областном военкомате (видео)

Группа жителей Черкасс кричала и толкала работников территориального центра комплектования. На видео с места событий фигурирует толпа мужчин и женщин, которые бросались на двух военных. В областном военкомате заявили, что полиция открыла дело по уголовной статье.

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О нападении на ТЦК говорится в заметке Черкасского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, опубликованном на странице Facebook.

Военкомы подтвердили информацию из соцсетей, в которых распространяли видео с кадрами избиения военнослужащих. Указано, что открыто уголовное производство по факту нападения. Правоохранители начали следственные действия, опрашивают свидетелей и подозреваемых, говорится в сообщении. Нападавшие подозреваются в совершении преступления по ч. 3 ст. 296 — хулиганские действия против представителей власти. Если суд признает их вину, то может отправить в тюрьму на срок до пяти лет.

Пресс-служба терцентра комплектования также рассказала детали инцидента в Черкассах. Как выяснилось, работники ТЦК пытались проверить у мужчины военно-учетные документы, а он в ответ "спровоцировал конфликт".

"Сейчас полицейские устанавливают личности правонарушителей, свидетелей и очевидцев, проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия", — сообщили в Черкасском военкомате.

Нападение на ТЦК — объяснение Черкасского военкомата 26 мая Фото: Скриншот

Нападение на ТЦК — детали

На видео из паблика "Типичные Черкассы" показали, что произошло на городском дворе. Видим двух людей в военной форме, окруженных десятком граждан. К военным бросаются мужчины, размахивают кулаками и кричат, применяя обсценную лексику. Один мужчина ударил военного ногой, другой — что-то говорил, подойдя вплотную. Тем временем женщина записывала события на видео, а другой гражданин в черной одежде пытался отогнать нападавших.

Сообщение с кадрами из Черкасс появилось в сети днем 26 мая. Указывается, что происшествие произошло на ул. Рождественской, д. 40.

Отметим, 26 мая Полтавский областной военкомат рассказал о нападении на ТЦК в Кременчуге. Указано, семь человек напали на военных и угрожали перцовым баллончиком и травматическим пистолетом. Событие произошло на площади посреди города, а свидетели уверяли, будто одного из нападавших повалили на землю с велосипеда. Полиция задержала двух из семи нападавших, а остальных еще ищут, говорится в заметке.

Видео с кадрами нападения на военкома в Кременчуге появилось в местных пабликах 25 мая. Видим, что работники ТЦК находились в машине, а на них бросалась стая молодых людей. В заметке привели комментарий одного из свидетелей инцидента. Он заявил, что машина догнала велосипедиста, бросили его на землю, а потом подошла группа людей, которая "дала сдачи".

Напоминаем, 24 мая Черкасский областной военкомат комментировал еще одно нападение на ТЦК, во время которого двое граждан избили военкома.