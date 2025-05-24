Защищал Донецкий аэропорт и Харьковскую область: в Черкассах работника ТЦК избили двое мужчин (фото)

В Черкассах работник ТЦК остановил двух мужчин для проверки военно-учетных документов, однако они избили военного и скрылись с места происшествия. Пострадавший был защитником Донецкого аэропорта, а подозреваемые вскоре были задержаны.

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Об этом говорится в сообщении областного центра комплектования на Facebook.

Сообщается, что данный инцидент произошел 7 мая. Тогда работники Черкасского областного ТЦК проводили оповещение граждан, и остановили двух мужчин для проверки военно-учетных документов.

В Черкасском ОТЦК сообщили детали избиения военного (фото: скриншот с Faceook)

"Во время общения, один из них сразу начал неадекватно себя вести в отношении представителей ТЦК и СП. Далее словесная агрессия обоих мужчин переросла в нападение на должностное лицо", — говорится в сообщении центра комплектования.

Там добавляют, что пострадавший военный участвовал в обороне Донецкого аэропорта, а во время полномасштабного вторжения участвовал в боевых действиях в составе разведывательного подразделения в Харьковской области. Впоследствии его перевели на службу в ТЦК и СП по состоянию здоровья.

"Правонарушители скрылись с места происшествия на автомобиле. Правоохранители их разыскали и задержали. По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 350 УК Украины — умышленное нанесение побоев или причинение легкого или средней тяжести телесного повреждения должностному лицу или гражданину, выполняющему общественный долг, в связи с их служебной или общественной деятельностью, а также совершение таких действий в отношении их близких", — говорится в сообщении Черкасского областного ТЦК.

Сейчас продолжается досудебное расследование, а нарушителям сообщили о подозрении и избрали меру пресечения. В центре комплектования указывают, что санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Ранее стало известно, что военкомы ударили мужчину и посадили в авто. В сети появилось видео, на котором несколько человек в военной форме и балаклавах избивают мужчину и затягивают его в автомобиль.

Впоследствии сообщалось, что во Львовской области сотруднику ТЦК сломали ребра. В центре комплектования отметили, что военнослужащего избили восемь человек во время проверки документов.