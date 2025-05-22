"Был майдановцем и воевал": во Львовской области сотруднику ТЦК сломали ребра

В городе Новый Роздол Львовской области сотруднику ТЦК сломали ребра во время проверки документов. Местный военкомат утверждает, что его били восемь человек.

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Об этом сообщил в Facebook областной военкомат.

Вчера в 23:00 работник ТЦК участвовал в оповещении военнообязанных. Один из мужчин на его просьбу предъявить военно-учетные документы ответил хамством и оскорблениями. Далее подбежала группа из восьми человек и все начали избивать военкома.

"Его повалили на землю и били ногами по голове. Остановило нападающих только вмешательство военнослужащих. Старший солдат находится в больнице, известно о гематомах на лице и переломе ребер", — отметил областной военкомат.

Полиция открыла уголовное производство по статье 122 Уголовного кодекса Украины.

Во Львовской области избили сотрудника ТЦК: что о нем известно?

Львовский областной ТЦК заявляет, что военкома зовут Нестор Дидик и прошлом он был "майдановцем и добровольцем".

Дидик, по версии военкомов, воевал в составе 103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ на Донецком, Луганском и Харьковском направлениях. Далее по состоянию здоровья его перевели на службу в ТЦК.

"В 2014 году Нестор Дидик отстаивал справедливость на улице Грушевского. Тогда его жизни угрожали дубинки и пули "беркутов". В течение 2022-2023 годов он защищал страну в войне с Россией, тогда его жизни угрожали снаряды оккупантов", — рассказали в ТЦК историю жизни военкома.

Напомним, в Харьковском областном ТЦК умер мужчина. Вскрытие тела, по версии полиции, не показало телесных повреждений.

В городе Стрый Львовской области несколько военкомов избили мужчину и затянули его в автомобиль. Мужчина не проявлял агрессии в их отношении.