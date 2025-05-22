"Був майданівцем і воював": у Львівській області співробітнику ТЦК зламали ребра

У місті Новий Розділ Львівської області співробітнику ТЦК зламали ребра під час перевірки документів. Місцевий військкомат стверджує, що його били вісім осіб.

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Про це повідомив у Facebook обласний військкомат.

Учора о 23:00 працівник ТЦК брав участь в оповіщенні військовозобов'язаних. Один із чоловіків на його прохання пред'явити військово-облікові документи відповів хамством і образами. Далі підбігла група з восьми осіб і всі почали бити військкома.

"Його повалили на землю і били ногами по голові. Зупинило нападників тільки втручання військовослужбовців. Старший солдат перебуває в лікарні, відомо про гематоми на обличчі та перелом ребер", — зазначив обласний військкомат.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 122 Кримінального кодексу України.

У Львівській області побили співробітника ТЦК: що про нього відомо?

Львівський обласний ТЦК заявляє, що військкома звати Нестор Дідік і в минулому він був "майданівцем і добровольцем".

Дідік, за версією військкомів, воював у складі 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ на Донецькому, Луганському та Харківському напрямках. Далі за станом здоров'я його перевели на службу в ТЦК.

"У 2014 році Нестор Дідік відстоював справедливість на вулиці Грушевського. Тоді його життю загрожували кийки та кулі "беркутів". Упродовж 2022-2023 років він захищав країну у війні з Росією, тоді його життю загрожували снаряди окупантів", — розповіли в ТЦК історію життя військкома.

Нагадаємо, у Харківському обласному ТЦК помер чоловік. Розтин тіла, за версією поліції, не показав тілесних ушкоджень.

У місті Стрий Львівської області кілька військкомів побили чоловіка і затягнули його в автомобіль. Чоловік не виявляв агресії щодо них.