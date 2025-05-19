ТЦК у балаклавах: на Львівщині військкоми ударили чоловіка та посадили в авто, - соцмережі (відео)

У місті Стрий (Львівська область) розгорівся черговий скандал навколо методів мобілізації. У мережі з’явилося відео, на якому декілька осіб у військовій формі та балаклавах б'ють чоловіка і затягують його в автомобіль.

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Відео з'явилось у місцевому Telegram-каналі "Львівич". Зазначається, що чоловіки у формі є представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

На записі видно, що чоловік не чинив агресивного спротиву, однак водночас особи у формі до нього застосували фізичну силу. Люди, які проводили "затримання", приховували обличчя та не мали розпізнавальних знаків.

"Нанесли кілька ударів в живіт та насильно запхали в автомобіль. Повідомляють, що це відео вечірньої мобілізації в Стрию. Представники ТЦК були у балаклавах та приховували свої обличчя", — так підписане відео.

На момент виходу матеріалу представники Львівського обласного ТЦК та СП ніяк не коментували відео.

Нагадаємо, нещодавно у Львові представники місцевого ТЦК викрали та побили ветерана війни, 24-річного Андрія Баглая. Водночас у ТЦК заявили, що проведуть розслідування цього інциденту.

Нещодавно військовозобов'язаний у Миколаївській області порізав собі руку перед проходженням військово-лікарської комісії в одному з районних ТЦК. Там назвали інцидент "перфомансом" на знак "протесту".

Раніше Фокус писав, що працівникам ТЦК можуть розробити іншу форму. З відповідною вимогою до Верховної Ради України та Кабінету міністрів звернувся народний депутат Олексій Гончаренко, мотивуючи сором військових вдягати форму у відпустці.