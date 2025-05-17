Військові соромляться одягати піксель: для працівників ТЦК можуть розробити нову форму

Працівникам територіального центру комплектування та соціальної підтримки можуть розробити іншу форму.

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З відповідною вимогою до Верховної Ради України та Кабінету міністрів звернувся народний депутат від політичної партії "Європейська солідарність", член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Олексій Гончаренко.

Звернення Олексія Гончаренка щодо розроблення нової форми Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

За словами депутата, до нього протягом останнього року надходять численні звернення від військовослужбовців, які просять розв'язати проблему з уніфікованою формою. Зараз працівники ТЦК носять військову форму, яка зовні не відрізняється від тієї, що використовують захисники на фронті. Це призводить до того, що людей у формі плутають, а самі військові соромляться її одягати у відпустці або поза фронтом через негативне ставлення з боку цивільних.

"Крім того, згідно з повідомленнями ЗМІ та соціальних мереж, були випадки, коли військовослужбовців або військовозобов'язаних побивали через помилку або непорозуміння щодо того, що вони начебто сплутали з працівниками ТЦК та СП (територіального центру комплектування та соціальної підтримки). Ці випадки зазвичай виникали під час переміщення військових по вулицям у військовій формі", — йдеться у зверненні.

Депутат додав, що військові "стали соромитись одягати піксель". Вони відчувають косі погляди, їх оминають, а іноді "навіть доходить до бійки".

Олексій Гончаренко наголосив, що військові, які захищають нашу країну на фронті, не можуть більше носити власну форму під час відпустки. Тому це питання потрібно вирішити шляхом розроблення різної форми для працівників ТЦК та військових.

Раніше Фокус писав, що нардеп Дмитро Микиша розкритикував роботу ТЦК. Він зазначив, що працівники цієї структури отримують 2 млрд євро хабарів.

Нагадаємо, священник Православної церкви України Олексій Філюк дозволив своїй пастві повідомляти терцентрам комплектування про тестя, який погано поводиться. Священник пояснив, що таку людину можна відправити в армію, але лише за виконання додаткових умов.