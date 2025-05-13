Українські ТЦК отримують 2 млрд євро хабарів, — нардеп Дмитро Микиша

Народний депутат та колишній член фракції "Слуга народу", дав інтерв'ю, в якому розкритикував роботу ТЦК. Микиша вважає, що вона деморалізує військових, а з ТЦК можна вийти за хабар.

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Дмитро Микиша зробив заяву про хабарі в ТЦК

Дмитро Микиша вважає, що ТЦК є черговим підтвердженням того, що система працює і де-факто дає якісь результати, але не ті, які необхідні. На його думку, багато складових цієї системи працює так, нібито війна має закінчитись через кілька місяців, але на це нічого не вказує, адже повномасштабна війна йде вже три роки, а з анексії Криму пройшло 11 років.

"Яскравий приклад цьому, як працюють ТЦК. Вони просто хапають людей. Фактично це полювання на людей для того, щоб вирішити питання короткостроково. Отут треба закрити цю дірку і поповнити ці мобілізаційні ресурси, які зараз необхідні для армії. Але як працюється в довгостроковому баченні, в довгостроковому вимірі? Ну, це ж величезна проблема", - заявив Микиша. Він вважає, що така ситуація не мотивує військових, а діє навпаки.

І погіршує її корупція.

"Це тіньовий механізм. Експерти оцінюють від 0,8 до 2,1 млрд євро щорічно тіньового обігу саме з ТЦК… Це не потрапити, взагалом списатися, потрапити трошки пізніше, щоб на тебе закрили очі на певний час, твою справу відклали з в папочки згору, переклали вниз і так далі", - пояснив Микиша та заявив, що це шкодить Збройним силам України і б'є по обороноздатності нашої країни.

Микиша процитував свого колегу, народного депутата Олексія Гончаренка, який озвучував розцінки.

"1000 доларів, щоб вийти з буса, від 5 до 10 000 доларів за вихід з ТЦК… Ціни абсолютно різні. Різні ТЦК, різні ціни. Подекуди вийти з буса дешевше, подекуди дорожче. І знову ж це ж ти вийшов, повернув і за рогом інше ТЦК тебе ловить. І це вже нова історія", - заявив Микиша.

Нагадаємо, речник Полтавського обласного військкомату Роман Істомін розповів, що працівники ТЦК мали б виконувати переважно адміністративні функції.

Також Фокус писав про те скільки в Україні становлять штрафи за порушення військового обліку та в яких випадках їх не сплачувати.