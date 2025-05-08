Скільки в Україні становлять штрафи за порушення військового обліку та чи можна їх не сплачувати? Фокус звернувся по роз'яснення до адвокатки і дізнався, що далеко не завжди ТЦК має право стягувати штрафи з військовозобов’язаного.

Related video

За порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію винну особу можуть притягнути до адміністративної відповідальності відповідно до статті 210-1 Кодексу України. Це означає, що згідно із законом, з військовозобовязаного мають стягнути штраф. Все про розміри стягнень, оскарження та підстави Фокусу розповіла адвокатка Анна Даніель.

Розмір штрафів від ТЦК: скільки стягуватимуть 2025 року

За неоновлення особистих даних у ТЦК та СП або за те, що військовозобов'язаний не перебуває на військовому обліку, загрожує штраф від 17 000 до 25 500 грн під час воєнного стану чи за повторне порушення — таку норму було введено торік. До того сума штрафу становила 1700 грн.

Штраф для громадян становить від 17 000 до 25 500 грн, а для посадових і юридичних осіб — від 34 000 до 59 000 грн.

Нацполіція України має право здійснювати адміністративне затримання військовозобов’язаних при порушенні законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та доставляти їх до ТЦК та СП

Якщо штраф не буде сплачено, суму подвоюють після передання справи до виконавчої служби. Але і це не звільняє людину від необхідності дотримуватись правил військового обліку.

"Національна поліція України має право здійснювати адміністративне затримання військовозобов’язаних при порушенні законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та доставляти їх до ТЦК та СП. Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу карається обмеженням волі на строк до трьох років (ст. 335 Кримінального кодексу України)", — зауважує адвокатка, керуюча "Адвокатського бюро Анни Даніель" Анна Даніель.

Адвокатка розповіла про правила мобілізації 2025 року та назвала місця, де ТЦК має право перевіряти документи Фото: Rbc.ua

Чи можуть посадити за ґрати через ухилення від призову

Так, за словами Анни Даніель, ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період — карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років (ст. 336 Кримінального кодексу України).

Водночас є конкретні підстави, які ТЦК та СП має довести для правомірного покарання.

Існують основні підстави для стягнення штрафів з військовозобов'язаних Фото: cases.media

Коли накладають штраф ТЦК: основні підстави

Існують основні підстави для стягнення штрафів з військовозобов'язаних. І факт порушення має довести ТЦК, щоби суд або інша інстанція визнала штраф правомірним.

1. Наявність обов’язку, який було порушено

ТЦК має довести, що військовозобов’язаний мав обов’язок виконати певну дію, наприклад: з’явитися за повісткою; пройти ВЛК; стати на військовий облік; повідомити про зміну місця проживання, тощо, але не виконав його.

ТЦК має довести, що військовозобов’язаний мав обов’язок виконати певну дію

2. Вручення повістки

Потрібно підтвердити, що військовозобов’язаного дійсно оповістили належним чином. Адже є положення, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 154, яке передбачає, що у своїй діяльності ТЦК керуються Конституцією та цілою низкою законів, наказів і актів.

"Повістка може формуватися за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів або оформлюватися на бланку, який заповнюється представником ТЦК та СП. У разі формування повістки за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів керівник ТЦК накладає на повістку кваліфікований електронний підпис у день її формування. У разі оформлення повістки на бланку він засвідчує її особистим підписом та скріплює гербовою печаткою. Реєстраційний номер повістки фіксується в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів", — пояснює юристка.

Повістка може формуватися за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів або оформлюватися на бланку, який заповнюється представником ТЦК та СП

Зазначимо, що законом чітко не визначено де саме має відбуватися вручення повісток, а тому вручення повістки може відбуватися як за адресою місця проживання, так і на блок-постах, пунктах пропуску через державний кордон України, в транспорті, тощо.

Нагадаємо, Фокус вже розповідав про дії водія, якого зупинили на мобільному блокпості.

Також, додає Анна Даніель, повістка може бути надіслана засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням.

Важливо

Прийшла повістка особі з відстрочкою: юрист розповів, як діяти

"Представники ТЦК зобов’язані пред’являти службові посвідчення та надавати свої особисті дані при врученні повістки. Через зміни в законодавстві, повістка в поштовій скриньці тепер може опинитися у кожного військовозобов'язаного громадянина України. Рекомендовані листи з позначкою "Повістка ТЦК" під час доставки за зазначеною адресою вручаються особисто адресату (одержувачу)", — додала адвокатка.

Якщо ж одержувач відсутній, його інформують за наявним номером телефону та/або вкладають повістку до абонентської поштової скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою "Повістка ТЦК".

Неправильне оформлення документів представниками ТЦК може стати підставою для скасування штрафу з громадянина Фото: УНІАН

3. Наявність складу адміністративного правопорушення

Це, зокрема, означає, що людина не з'явилася по повістці, тож порушила правила військового обліку.

4. Правильне оформлення документів

Передусім ТЦК має скласти протокол про адміністративне правопорушення, а також надати можливість людині пояснити свої дії.

Також представники ТЦК мають ухвалити рішення про штраф уповноваженою особою і винести постанову про притягнення до відповідальності в межах строків.

Існують основні підстави для стягнення штрафів з військовозобов'язаних, проте факт порушення має довести ТЦК Фото: korrespondent.net

5. Відсутність поважних причин

Хвороба або лікування, що підтверджується медичною довідкою або листком непрацездатності (лікарняним), госпіталізація, амбулаторне лікування, смерть або важка хвороба близького родича, що підтверджується довідкою про смерть, медичними документами родича, довідкою про догляд, відрядження або службова поїздка, що підтверджується наказом роботодавця чи іншими службовими документами, природні катаклізми або надзвичайні події (ДТП, пожежа, повінь), що підтверджується довідками з поліції, ДСНС, участь у судовому процесі, повістка до суду або ухвала суду про виклик у той же час — все це є поважними причинами у разі неявки до ТЦК.

Водночас їх слід обов’язково підтвердити документально, додає Анна Даніель.

Нагадаємо, як Фокус писав раніше, процедура мобілізації військовозобов’язаного — незворотна, і після визнання призову протиправним така людина не може бути звільнена зі служби.