Сколько в Украине составляют штрафы за нарушение воинского учета и можно ли их не платить? Фокус обратился за разъяснениями к адвокату и узнал, что далеко не всегда ТЦК имеет право взимать штрафы с военнообязанного.

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За нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации виновное лицо могут привлечь к административной ответственности в соответствии со статьей 210-1 Кодекса Украины. Это означает, что по закону, с военнообязанного должны взыскать штраф. Все о размерах взысканий, обжаловании и основаниях Фокусу рассказала адвокат Анна Даниэль.

Размер штрафов от ТЦК: сколько будут взимать в 2025 году

За необновление личных данных в ТЦК и СП или за то, что военнообязанный не состоит на воинском учете, грозит штраф от 17 000 до 25 500 грн во время военного положения или за повторное нарушение — такая норма была введена в прошлом году. До этого сумма штрафа составляла 1700 грн.

Штраф для граждан составляет от 17 000 до 25 500 грн, а для должностных и юридических лиц — от 34 000 до 59 000 грн.

Нацполиция Украины имеет право осуществлять административное задержание военнообязанных при нарушении законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации и доставлять их в ТЦК и СП

Если штраф не будет уплачен, сумму удваивают после передачи дела в исполнительную службу. Но и это не освобождает человека от необходимости соблюдать правила воинского учета.

"Национальная полиция Украины имеет право осуществлять административное задержание военнообязанных при нарушении законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации и доставлять их в ТЦК и СП. Уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава наказывается ограничением свободы на срок до трех лет (ст. 335 Уголовного кодекса Украины)", — отмечает адвокат, управляющая "Адвокатского бюро Анны Даниэль" Анна Даниэль.

Адвокат рассказала о правилах мобилизации 2025 года и назвала места, где ТЦК имеет право проверять документы Фото: Rbc.ua

Могут ли посадить за решетку из-за уклонения от призыва

Так, по словам Анны Даниэль, уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период — наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет (ст. 336 Уголовного кодекса Украины).

В то же время есть конкретные основания, которые ТЦК и СП должен доказать для правомерного наказания.

Существуют основные основания для взыскания штрафов с военнообязанных Фото: cases.media

Когда накладывают штраф ТЦК: основные основания

Существуют основные основания для взыскания штрафов с военнообязанных. И факт нарушения должен доказать ТЦК, чтобы суд или другая инстанция признала штраф правомерным.

1. Наличие обязанности, которая была нарушена

ТЦК должен доказать, что военнообязанный имел обязанность выполнить определенное действие, например: явиться по повестке; пройти ВВК; стать на воинский учет; сообщить об изменении места жительства и т.д., но не выполнил его.

ТЦК должен доказать, что военнообязанный имел обязанность выполнить определенное действие

2. Вручение повестки

Нужно подтвердить, что военнообязанного действительно оповестили должным образом. Ведь есть положение, утвержденное постановлением Кабинета Министров Украины № 154, которое предусматривает, что в своей деятельности ТЦК руководствуются Конституцией и целым рядом законов, приказов и актов.

"Повестка может формироваться с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов или оформляться на бланке, который заполняется представителем ТЦК и СП. В случае формирования повестки с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов руководитель ТЦК накладывает на повестку квалифицированную электронную подпись в день ее формирования. В случае оформления повестки на бланке он удостоверяет ее личной подписью и скрепляет гербовой печатью. Регистрационный номер повестки фиксируется в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов", — объясняет юрист.

Повестка может формироваться с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов или оформляться на бланке, который заполняется представителем ТЦК и СП

Отметим, что законом четко не определено где именно должно происходить вручение повесток, а потому вручение повестки может происходить как по адресу места жительства, так и на блок-постах, пунктах пропуска через государственную границу Украины, в транспорте и тому подобное.

Напомним, Фокус уже рассказывал о действиях водителя, которого остановили на мобильном блокпосте.

Также, добавляет Анна Даниэль, повестка может быть направлена средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением.

Важно

Пришла повестка лицу с отсрочкой: юрист рассказал, как действовать

"Представители ТЦК обязаны предъявлять служебные удостоверения и предоставлять свои личные данные при вручении повестки. Из-за изменений в законодательстве, повестка в почтовом ящике теперь может оказаться у каждого военнообязанного гражданина Украины. Рекомендуемые письма с пометкой "Повестка ТЦК" при доставке по указанному адресу вручаются лично адресату (получателю)", — добавила адвокат.

Если же получатель отсутствует, его информируют по имеющемуся номеру телефона и/или вкладывают повестку в абонентский почтовый ящик уведомления о поступлении заказного письма с пометкой "Повестка ТЦК".

Неправильное оформление документов представителями ТЦК может стать основанием для отмены штрафа с гражданина Фото: УНИАН

3. Наличие состава административного правонарушения

Это, в частности, означает, что человек не явился по повестке, поэтому нарушил правила воинского учета.

4. Правильное оформление документов

Прежде всего ТЦК должен составить протокол об административном правонарушении, а также предоставить возможность человеку объяснить свои действия.

Также представители ТЦК должны принять решение о штрафе уполномоченным лицом и вынести постановление о привлечении к ответственности в пределах сроков.

Существуют основные основания для взыскания штрафов с военнообязанных, однако факт нарушения должен доказать ТЦК Фото: korrespondent.net

5. Отсутствие уважительных причин

Болезнь или лечение, что подтверждается медицинской справкой или листком нетрудоспособности (больничным), госпитализация, амбулаторное лечение, смерть или тяжелая болезнь близкого родственника, что подтверждается справкой о смерти, медицинскими документами родственника, справкой об уходе, командировка или служебная поездка, что подтверждается приказом работодателя или другими служебными документами, природные катаклизмы или чрезвычайные происшествия (ДТП, пожар, наводнение), что подтверждается справками из полиции, ГСЧС, участие в судебном процессе, повестка в суд или определение суда о вызове в то же время — все это является уважительными причинами в случае неявки в ТЦК.

В то же время их следует обязательно подтвердить документально, добавляет Анна Даниэль.

Напомним, как Фокус писал ранее, процедура мобилизации военнообязанного — необратима, и после признания призыва противоправным такой человек не может быть уволен со службы.