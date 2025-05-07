Чтобы наложить штраф на военнообязанного, сотрудник ТЦК должна доказать, что тот действительно поступил неправильно, то есть вопреки закону. Адвокаты объяснили, за что ТЦК может выписать штраф и в каком случае можно оспорить решение комиссии.

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В Украине штрафы от ТЦК - тема, которая не теряет актуальности во время мобилизации. Один из самых обсуждаемых вопросов — правомерность таких взысканий, которые сотрудники ТЦК обосновывают нарушением воинского учета. Всегда ли эти штрафы законны? Фокус вместе с юристами рассмотрел основания, которые должен доказать ТЦК, чтобы штраф признали правомерным.

Штраф от ТЦК: кто и за какие нарушения его налагает

Согласно статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), штрафы на граждан могут накладывать прежде всего за неявку в ТЦК без уважительных причин.

Сумма штрафов обычно колеблется в пределах от 3 400 до 8 500 грн Фото: Из открытых источников

"Лицо считается надлежащим образом уведомленным о необходимости явки в ТЦК, если повестка сгенерирована в электронном виде, подписана квалифицированной подписью руководителя ТЦК, или направлена заказным письмом с описью вложения по адресу сообщенному военнообязанным при обновлении военно-учетных данных или другим известным адресом работникам ТЦК, если данные не были обновлены", — напомнила в комментарии Фокусу адвокат АО Evrikalaw Мирослава Мостовая.

Если же военнообязанный не получил повестку, а работник почты зафиксировал отказ от получения заказного письма или невручение в связи с выбытием по месту жительства, считается, что лицу повестка была направлена надлежащим образом, однако неполучение такой повестки и неявка в ТЦК является основанием для наложения штрафа.

"В случае, если есть отметки о возвращении письма в связи с окончанием срока хранения, это не является доказательством вручения и нельзя на этом основании привлекать к ответственности", — отмечает адвокат.

Еще одним основанием для наложения штрафа ТЦК является несвоевременное уведомление о смене места жительства

Еще одним основанием для наложения штрафа ТЦК является несвоевременное уведомление об изменении места жительства, семейного положения, образования и другой информации, а также уклонение от приписки, прохождения медицинской комиссии или сборов.

Сумма штрафов колеблется в пределах от 3 400 до 8 500 грн (в некоторых случаях — больше, с учетом военного положения).

"Налагать штраф за нарушение правил воинского учета могут как уполномоченные должностные лица ТЦК, так и суды, если составлен протокол об административном правонарушении. При этом наложение штрафа всегда должно иметь процессуальное обоснование", — отмечает управляющий партнер Адвокатского объединения "Виннер партнерс", арбитражный управляющий Сергей Литвиненко.

Если проигнорировать вызов на ВВК, могут взыскать штраф Фото: Из открытых источников

Что именно должен доказать ТЦК для взыскания штрафа и когда суд может его отменить

По словам Литвиненко, прежде всего ТЦК должна доказать, что военнообязанный действительно совершил действие или бездействие, предусмотренное соответствующей статьей КУоАП. Например, не явился по повестке, не подал сведения об изменении места жительства или проигнорировал вызов на ВВК.

Этот факт должен быть подтвержден документально: копией повестки, актом вручения, объяснениями свидетелей и т.д.

ТЦК должен доказать, что военнообязанный действительно совершил действие или бездействие, предусмотренное соответствующей статьей КУоАП

Своевременность и принадлежность уведомления — это еще один фактор, который влияет на возможность взыскания штрафа.

ТЦК должна доказать, что:

повестка была вручена надлежащим образом (лично под подпись или заказным письмом);

лицо имело реальную возможность явиться или сообщить изменение обстоятельств;

не было уважительных причин для невыполнения обязанности.

Важно то, что в случае сомнений презумпция невиновности играет в пользу гражданина.

Нарушение процедуры ТЦК является основанием для отмены штрафа. Фото: The Times

При этом, пояснил адвокат, отсутствие уважительных причин, например, болезнь военнообязанного, командировка, форс-мажор, отсутствие уведомления, освобождает его от ответственности. А ТЦК должен доказать, что таких причин не было или что они недостоверны.

К тому же, любое взыскание штрафа должно оформляться с соблюдением требований:

составление протокола об административном правонарушении;

ознакомление лица с его правами;

вручение копий;

возможность предоставить объяснения.

Поэтому нарушение процедуры — основание для отмены штрафа. Как свидетельствует судебная практика, во многих делах суды становятся на сторону граждан: отменяют штраф, поскольку повестка была вручена не лично, а оставлена в ящике, или признают решение о штрафе незаконным, потому что ТЦК не доказало, что лицо знало об изменении правил учета.

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Известны случаи, когда суд не признал вину, поскольку гражданин предоставил справку о болезни в период вызова в ТЦК.

Следовательно, ТЦК должен доказать не только сам факт нарушения, но и отсутствие обстоятельств, оправдывающих лицо.

"Любой штраф — это не просто "расписка" со стороны гражданина, а юридически уязвимое действие, которое должно соответствовать закону. Поэтому следует требовать документы, фиксировать все обстоятельства взаимодействия с ТЦК, а при необходимости, обращаться к адвокату", — отметил в комментарии Фокусу Сергей Литвиненко.