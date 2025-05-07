Щоб накласти штраф на військовозобов’язаного, співробітник ТЦК має довести, що той дійсно вчинив неправильно, тобто всупереч закону. Адвокати пояснили, за що ТЦК може виписати штраф та в якому випадку можна оскаржити рішення комісії.

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В Україні штрафи від ТЦК - тема, яка не втрачає актуальності під час мобілізації. Одне з найбільш обговорюваних питань - правомірність таких стягнень, які співробітники ТЦК обгрунтовують порушенням військового обліку. Чи завжди ці штрафи законні? Фокус разом із юристами розглянув підстави, які має довести ТЦК, щоби штраф визнали правомірним.

Штраф від ТЦК: хто і за які порушення його накладає

Згідно зі статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), штрафи на громадян можуть накладати передусім за неявку до ТЦК без поважних причин.

Сума штрафів зазвичай коливається в межах від 3 400 до 8 500 грн Фото: З відкритих джерел

“Особа вважається належним чином повідомленою про необхідність явки до ТЦК, якщо повістка згенерована в електронному вигляді, підписана кваліфікованим підписом керівника ТЦК, або направлена рекомендованим листом з описом вкладення на адресу повідомлену військовозобов’язаним під час оновлення військово-облікових даних або іншою відомою адресою працівникам ТЦК, якщо дані не були оновлені”, - нагадала в коментарі Фокусу адвокатка АО Evrikalaw Мирослава Мостова.

Якщо ж військовозобов’язаний не отримав повістку, а працівник пошти зафіксував відмову від отримання рекомендованого листа або не вручення у зв’язку з вибуттям за місцем проживання, вважається, що особі повістка була направлена належним чином, однак не отримання такої повістки та неявка до ТЦК є підставою для накладення штрафу.

“У разі, якщо є відмітки про повернення листа у зв’язку з закінченням терміну зберігання, це не є доказом вручення та не можна на цій підставі притягувати до відповідальності”, - зауважує адвокатка.

Ще однією підставою для накладання штрафа ТЦК є несвоєчасне повідомлення про зміну місця проживання

Ще однією підставою для накладання штрафа ТЦК є несвоєчасне повідомлення про зміну місця проживання, сімейного стану, освіти та іншої інформації, а також ухилення від приписки, проходження медичної комісії або зборів.

Сума штрафів коливається в межах від 3 400 до 8 500 грн (у деяких випадках - більше, з урахуванням воєнного стану).

“Накладати штраф за порушення правил військового обліку можуть як уповноважені посадові особи ТЦК, так і суди, якщо складено протокол про адміністративне правопорушення. При цьому накладення штрафу завжди повинно мати процесуальне обґрунтування”, - зауважує керуючий партнер Адвокатського об’єднання “Віннер партнерс”, арбітражний керуючий Сергій Литвиненко.

Якщо проігнорувати виклик на ВЛК, можуть стягнути штраф Фото: З відкритих джерел

Що саме має довести ТЦК для стягнення штрафу і коли суд може його скасувати

За словами Литвиненка, передусім ТЦК має довести, що військовозобов'язаний дійсно вчинив дію або бездіяльність, передбачену відповідною статтею КУпАП. Наприклад, не з’явився за повісткою, не подав відомості про зміну місця проживання чи проігнорував виклик на ВЛК.

Цей факт повинен бути підтверджений документально: копією повістки, актом вручення, поясненнями свідків тощо.

ТЦК має довести, що військовозобов'язаний дійсно вчинив дію або бездіяльність, передбачену відповідною статтею КУпАП

Своєчасність і належність повідомлення - це ще один фактор, який впливає на можливість стягнення штрафу.

ТЦК має довести, що:

повістку було вручено належним чином (особисто під підпис або рекомендованим листом);

особа мала реальну можливість з’явитися або повідомити зміну обставин;

не було поважних причин для невиконання обов’язку.

Важливо те, що у разі сумнівів презумпція невинуватості грає на користь громадянина.

Порушення процедури ТЦК є підставою для скасування штрафу. Фото: The Times

При цьому, пояснив адвокат, відсутність поважних причин, наприклад, хвороба військовозобовязаного, відрядження, форс-мажор, відсутність повідомлення, звільняє його від відповідальності. А ТЦК має довести, що таких причин не було або що вони недостовірні.

До того ж, будь-яке стягнення штрафу повинне оформлюватися з дотриманням вимог:

складання протоколу про адміністративне правопорушення;

ознайомлення особи з її правами;

вручення копій;

можливість надати пояснення.

Тож порушення процедури - підстава для скасування штрафу. Як свідчить судова практика, у багатьох справах суди стають на бік громадян: скасовують штраф, оскільки повістка була вручена не особисто, а залишена у скриньці, чи визнають рішення про штраф незаконним, тому що ТЦК не довело, що особа знала про зміну правил обліку.

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Відомі випадки, коли суд не визнав провину, оскільки громадянин надав довідку про хворобу в період виклику до ТЦК.

Отже, ТЦК має довести не лише сам факт порушення, але й відсутність обставин, що виправдовують особу.

“Будь-який штраф - це не просто “розписка” з боку громадянина, а юридично вразлива дія, яка повинна відповідати закону. Тому слід вимагати документи, фіксувати всі обставини взаємодії з ТЦК, а за необхідності, звертатися до адвоката”, - зазначив у коментарі Фокусу Сергій Литвиненко.