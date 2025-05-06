У ТЦК пояснили, чому тягли чоловіка по асфальту у Львові (відео)

Українець під час штовханини загубив кросівок і впав на тротуар, після чого почав кашляти. У соцмережах повідомляли, що проти нього застосували перцевий балончик. Стало відомо, що насправді спричинило конфлікт.

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Інцидент, який стався на вулиці Залізничній 6 травня, прокоментувала пресслужба Львівського обласного ТЦК.

Вранці військовослужбовці спільно з поліціянтами проводили заходи з оповіщення громадян. Зупинили одного з українців для перевірки документів, але він їх показувати відмовився і спробував втекти. Окрім того, як підкреслили у ТЦК, словесно ображав силовиків і поводився агресивно.

Невдовзі з’ясувалося, що громадянин перебуває у розшуку як порушник військового обліку. Йому запропонували проїхати у військкомат, на що чоловік відповів відмовою та опором. Тоді військові вирішили доставити його у ТЦК примусово.

Пресслужба наголосила, що відео, які ширяться у соцмережах, показують лише частину ситуації. Також у військкоматі наголосили, що за законом мають право застосовувати фізичну силу в разі опору й агресії.

Інших громадян попросили дотримуватись вимог законодавства і з повагою ставитись до представників оборонного сектору, утримуючись від провокацій або поширення викривленої інформації. Українцям нагадали, що закон зобов’язує чоловіків віком 18-60 років під час воєнного стану носити при собі військово-облікові документи й демонструвати їх на вимогу уповноважених осіб.

Нагадаємо, у ЗМІ публікували перелік категорій громадян, яким у травні не загрожуватиме мобілізація в Україні.

У Міноборони попереджали, що з частини медиків можуть зняти бронь від мобілізації. Це пояснюється потребою у відповідних спеціалістах в ЗСУ.