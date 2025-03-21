Если водителя останавливают на мобильном блокпосте: имеет ли право ТЦК вручить повестку
В последнее время в Украине все чаще возникают ситуации, когда водителей останавливают на мобильных блокпостах. Фокус разобрался, как следует действовать водителю.
Случаи, когда представители полиции и территориальных центров комплектования (ТЦК) останавливают водителей и требуют предъявить документы, в частности военный билет и даже угрожают принудительной доставкой в военкомат, нередки. Однако, законны ли такие действия людей в военной форме и могут ли ТЦК вручать повестки на блокпосту?
Что такое мобильный блокпост и имеет ли он юридический статус?
Прежде всего отметим, что не все блокпосты на дорогах украинских городов и поселков имеют юридический статус. Согласно Порядку Кабмина № 1455, блокпост — это дорожный укрепленный контрольно-пропускной пункт (КПП) с вооруженной охраной, способный самостоятельно держать круговую оборону. Такие КПП установлены на въезде или выезде на территорию территории, где введено военное положение и комендантский час.
Как пояснил Фокусу юрист АО "Виннер Партнерс" Константин Скляр, согласно законодательству, блокпосты могут устанавливаться только по приказу военного командования и военной администрации. В этом приказе должны быть четко прописаны местонахождение блокпоста, права и обязанности проверяющих. Мобильные блокпосты, которые устанавливаются без соответствующего приказа, не имеют юридического статуса.
Блокпост — это дорожный укрепленный контрольно-пропускной пункт (КПП) с вооруженной охраной, способный самостоятельно держать круговую оборону
"Полиция имеет право останавливать транспортные средства только в случаях, предусмотренных статьей 35 Закона "О Национальной полиции". К основаниям остановки авто относятся: нарушение правил дорожного движения, техническая неисправность авто, подозрение в причастности к преступлению, розыск автомобиля. В военное время действуют дополнительные правила, которые позволяют временно ограничивать движение на блокпостах. Однако это не дает автоматического права требовать военный билет у всех подряд. Для проверки документов должно быть основание", — комментирует ситуацию Константин Скляр.
Более того, если речь идет о так называемых "мобильных" блокпостах.
Блокпост может быть размещен в определенном месте исключительно по приказу военного командования вместе с военной администрацией
Как отмечает адвокат Роман Симутин, блокпост может быть размещен в определенном месте исключительно по приказу военного командования вместе с военной администрацией.
"Закон определяет, что военным командованием вместе с военной администрацией издается приказ о местах размещения блокпостов. В этом приказе также указываются права и обязанности должностных лиц блокпостов. Если приказа о размещении блокпоста в определенном месте нет, то такой блокпост является незаконным. Это вполне относится к так называемым "мобильным" блокпостам, которые среди дорог и на улицах в городах любят обустраивать группы оповещения ТЦК для проверки военно-учетных документов и вручения повесток. Стоит знать, что действующим законодательством не предусмотрено определение или термин "мобильный блокпост". Это чистый креатив и самодеятельность ТЦК и полиции", — объясняет адвокат.
Основания для проверки документов у водителя и пассажиров на блокпостах
По закону (п. 7 Порядка № 1456), есть 7 причин для требования документов у водителя при остановке транспортного средства:
- водитель имеет внешние признаки, похожие на признаки лица, находящегося в розыске, или безвестно исчезнувшего лица;
- существует достаточно оснований полагать, что лицо совершило или намеревается совершить правонарушение;
- лицо находится на территории или объекте со специальным режимом;
- у лица есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, оборот которых ограничен или запрещен, или для хранения, использования или перевозки которых требуется разрешение, если установить такие права иным образом невозможно;
- гражданин находится в месте совершения правонарушения или ДТП, другого чрезвычайного происшествия;
- внешние признаки лица или транспортного средства или действия лица дают достаточные основания полагать, что лицо причастно к совершению правонарушения, транспортное средство может быть орудием или объектом совершения правонарушения;
- нарушение лицом соответствующих запретов, введенных на территории, где введен правовой режим военного положения.
Юристы советуют, в случае остановки авто на блокпосту с пониманием отнестись к ситуации — не пытаться вступать в споры с уполномоченными лицами и всегда иметь с собой документы и быть готовыми их предъявить
Как видим, перечень оснований для проверки документов на блокпостах не слишком длинный, однако даже если вы не имеете "внешних признаков" человека, который находится в розыске и т.д., юристы советуют, в случае остановки авто на блокпосту с пониманием отнестись к ситуации — не пытаться вступать в споры с уполномоченными лицами и всегда иметь с собой документы и быть готовыми их предъявить.
Как действовать водителю, если его останавливают на мобильном блокпосте
Прежде всего, советует юрист Константин Скляр, необходимо спросить основание остановки. Полицейский обязан назвать конкретную причину.
"Кроме того, требуйте у проверяющих предъявить вам документы. Вы имеете право знать, кто вас проверяет", добавляет Скляр.
Юрист также советует фиксировать нарушения на видео и не подписывать сомнительные документы.
Имеют ли право ТЦК вручать повестки на блокпостах
Согласно Постановлению Кабмина № 154 и "Положению о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки", представители ТЦК и СП могут извещать граждан "независимо от места их пребывания на воинском учете". Так что в законе не указано конкретных мест, где запрещено вручать повестку, поэтому и на блокпостах действительно могут быть основания для ее вручения.Важно
В то же время, по словам юриста, граждане имеют право обжаловать действия должностных лиц, если они считают, что повестка была вручена с нарушением законодательства и в таких случаях обращаться к юристу для защиты своих прав и даже вызывать полицию.
"Требуют подписать "повестку" на месте? Откажитесь без адвоката. И вызывайте "102". Ведь если вас пытаются задержать без законных оснований, вы имеете право обращаться в полицию", — советует юрист Константин Скляр.
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