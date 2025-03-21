В последнее время в Украине все чаще возникают ситуации, когда водителей останавливают на мобильных блокпостах. Фокус разобрался, как следует действовать водителю.

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Случаи, когда представители полиции и территориальных центров комплектования (ТЦК) останавливают водителей и требуют предъявить документы, в частности военный билет и даже угрожают принудительной доставкой в военкомат, нередки. Однако, законны ли такие действия людей в военной форме и могут ли ТЦК вручать повестки на блокпосту?

Что такое мобильный блокпост и имеет ли он юридический статус?

Прежде всего отметим, что не все блокпосты на дорогах украинских городов и поселков имеют юридический статус. Согласно Порядку Кабмина № 1455, блокпост — это дорожный укрепленный контрольно-пропускной пункт (КПП) с вооруженной охраной, способный самостоятельно держать круговую оборону. Такие КПП установлены на въезде или выезде на территорию территории, где введено военное положение и комендантский час.

В Украине все чаще возникают ситуации, когда водителей останавливают на мобильных блокпостах

Как пояснил Фокусу юрист АО "Виннер Партнерс" Константин Скляр, согласно законодательству, блокпосты могут устанавливаться только по приказу военного командования и военной администрации. В этом приказе должны быть четко прописаны местонахождение блокпоста, права и обязанности проверяющих. Мобильные блокпосты, которые устанавливаются без соответствующего приказа, не имеют юридического статуса.

Блокпост — это дорожный укрепленный контрольно-пропускной пункт (КПП) с вооруженной охраной, способный самостоятельно держать круговую оборону

"Полиция имеет право останавливать транспортные средства только в случаях, предусмотренных статьей 35 Закона "О Национальной полиции". К основаниям остановки авто относятся: нарушение правил дорожного движения, техническая неисправность авто, подозрение в причастности к преступлению, розыск автомобиля. В военное время действуют дополнительные правила, которые позволяют временно ограничивать движение на блокпостах. Однако это не дает автоматического права требовать военный билет у всех подряд. Для проверки документов должно быть основание", — комментирует ситуацию Константин Скляр.

Более того, если речь идет о так называемых "мобильных" блокпостах.

Блокпост может быть размещен в определенном месте исключительно по приказу военного командования вместе с военной администрацией

Как отмечает адвокат Роман Симутин, блокпост может быть размещен в определенном месте исключительно по приказу военного командования вместе с военной администрацией.

"Закон определяет, что военным командованием вместе с военной администрацией издается приказ о местах размещения блокпостов. В этом приказе также указываются права и обязанности должностных лиц блокпостов. Если приказа о размещении блокпоста в определенном месте нет, то такой блокпост является незаконным. Это вполне относится к так называемым "мобильным" блокпостам, которые среди дорог и на улицах в городах любят обустраивать группы оповещения ТЦК для проверки военно-учетных документов и вручения повесток. Стоит знать, что действующим законодательством не предусмотрено определение или термин "мобильный блокпост". Это чистый креатив и самодеятельность ТЦК и полиции", — объясняет адвокат.

Существуют четкие основания для проверки документов у водителя и пассажиров на блокпостах Фото: Соцсети

Основания для проверки документов у водителя и пассажиров на блокпостах

По закону (п. 7 Порядка № 1456), есть 7 причин для требования документов у водителя при остановке транспортного средства:

водитель имеет внешние признаки, похожие на признаки лица, находящегося в розыске, или безвестно исчезнувшего лица;

существует достаточно оснований полагать, что лицо совершило или намеревается совершить правонарушение;

лицо находится на территории или объекте со специальным режимом;

у лица есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, оборот которых ограничен или запрещен, или для хранения, использования или перевозки которых требуется разрешение, если установить такие права иным образом невозможно;

гражданин находится в месте совершения правонарушения или ДТП, другого чрезвычайного происшествия;

внешние признаки лица или транспортного средства или действия лица дают достаточные основания полагать, что лицо причастно к совершению правонарушения, транспортное средство может быть орудием или объектом совершения правонарушения;

нарушение лицом соответствующих запретов, введенных на территории, где введен правовой режим военного положения.

Юристы советуют, в случае остановки авто на блокпосту с пониманием отнестись к ситуации — не пытаться вступать в споры с уполномоченными лицами и всегда иметь с собой документы и быть готовыми их предъявить

Как видим, перечень оснований для проверки документов на блокпостах не слишком длинный, однако даже если вы не имеете "внешних признаков" человека, который находится в розыске и т.д., юристы советуют, в случае остановки авто на блокпосту с пониманием отнестись к ситуации — не пытаться вступать в споры с уполномоченными лицами и всегда иметь с собой документы и быть готовыми их предъявить.

Вручение повесток может происходить на блокпостах в условиях военного положения

Как действовать водителю, если его останавливают на мобильном блокпосте

Прежде всего, советует юрист Константин Скляр, необходимо спросить основание остановки. Полицейский обязан назвать конкретную причину.

"Кроме того, требуйте у проверяющих предъявить вам документы. Вы имеете право знать, кто вас проверяет", добавляет Скляр.

Юрист также советует фиксировать нарушения на видео и не подписывать сомнительные документы.

Следует знать свои права и быть готовыми к взаимодействию с представителями ТЦК и СП в любом месте Фото: mukachevo.net

Имеют ли право ТЦК вручать повестки на блокпостах

Согласно Постановлению Кабмина № 154 и "Положению о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки", представители ТЦК и СП могут извещать граждан "независимо от места их пребывания на воинском учете". Так что в законе не указано конкретных мест, где запрещено вручать повестку, поэтому и на блокпостах действительно могут быть основания для ее вручения.

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В то же время, по словам юриста, граждане имеют право обжаловать действия должностных лиц, если они считают, что повестка была вручена с нарушением законодательства и в таких случаях обращаться к юристу для защиты своих прав и даже вызывать полицию.

"Требуют подписать "повестку" на месте? Откажитесь без адвоката. И вызывайте "102". Ведь если вас пытаются задержать без законных оснований, вы имеете право обращаться в полицию", — советует юрист Константин Скляр.

Ранее Фокус писал, что процедура мобилизации военнообязанного необратима, и после признания призыва противоправным такой человек не может быть уволен со службы.